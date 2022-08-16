Демонстрация готовности ядерных сил — ВВС США провели испытания МКБР Minuteman III

Американские военно-воздушные силы во вторник успешно провели плановые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без заряда, передаёт CNN. По данным канала, испытательный пуск ракеты должен был состояться 4 августа, однако его перенесли в связи с опасениями по поводу реакции Китая на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.



AP

Военно-воздушные силы США во вторник провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, пишет CNN со ссылкой на командование глобальных ударных сил американских ВВС.

По информации командования, ракета Minuteman III, оснащённая испытательной боеголовкой без заряда, была запущена в 00:49 по тихоокеанскому времени (10:49 по Москве. — ИноТВ) с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния и пролетела 4200 миль (около 6760 км) до полигона, расположенного рядом с Маршалловыми островами.

Как указано в официальном заявлении ВВС США, запуск был произведён, «дабы продемонстрировать готовность ядерных сил США и подкрепить уверенность в том, что средства ядерного сдерживания, которыми располагает наша страна, смертоносны и эффективны».

«Этот испытательный пуск — часть рутинной, периодической деятельности, направленной на то, чтобы показать, что средства ядерного сдерживания США безопасны, надёжны и эффективны в сдерживании угроз XXI века, и вселить таким образом уверенность в наших союзников. Такие пуски в прошлом проводились более 300 раз, и данные испытания не являются последствием событий, которые сейчас происходят в мире», — подчёркивается в документе.

Как сообщили CNN в командовании глобальных ударных сил ВВС США, испытания изначально планировалось провести 4 августа. Однако, как установили журналисты канала, их было решено перенести в связи с опасениями по поводу реакции Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

США регулярно испытывают свои МКБР для проверки их точности и надёжности, подчёркивают журналисты CNN. «Даже не сомневайтесь: наша ядерная триада — это тот краеугольный камень, на котором стоит национальная безопасность и нашей страны, и наших союзников во всём мире», — прокомментировал испытания командир 576-й испытательной эскадрильи ВВС США полковник Крис Круз.

Minuteman III играет в американской ядерной триаде роль элемента наземного базирования, напоминают обозреватели CNN. Остальные две части триады представлены ракетами Trident морского базирования, а также различным ядерным оружием, устанавливаемым на стратегические бомбардировщики, пишет сайт канала.