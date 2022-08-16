 

Андрей Кончаловский – Юлии Воцкой: «Ты подарила мне лучшую часть жизни»

16.08.2022, 18:10, Разное
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Сегодня Юлия Воцкая отмечает личный праздник. Актрисе исполнилось 49 лет. Андрей Кончаловский поздравил ее и растрогал нежными словами.
Андрей Кончаловский разместил в своем блоге фотографию, на которой он запечатлен с героиней. Фотография сопровождалась трогательным поздравлением от 84-летнего режиссера.

“Нельзя принимать существование близкого друга как данность. Его существование – это чудо… Я искренне благодарна вам”.

Высоцкая ответила на сообщение смайликом в виде сердечка. Слова мэра быстро разделили поклонники, которые поспешили поддержать его. “Когда я вижу ваших мужа и жену, появляется надежда, что мир не безнадежен!”. Вы – мое счастье! “; “Признание мужчины – это редкость”; “Все имеет больше смысла, когда речь идет о любви!”. Я восхищаюсь тобой!”. писали пользователи Сети:

Юлия также проявила нежность к членам своей семьи. “Сегодня я могу все!”. Все мои друзья и семья заслуживают моей искренней любви. Вы – моя поддержка и мой мир. Без вас меня бы здесь не было. Мы благодарны и счастливы! Она написала.

Напомним, что Юлия Кончаловская – пятая жена Кончаловского. У них было двое совместных детей: Мария, 23 года, и Петр, 19 лет, соответственно. Наталья Аринбасарова – старшая дочь известного режиссера Егора Кочаловского. Вивиан Годе подарила ему Александру, дочь актрисы Ирины Брзговки – Дарью. Ирина Мартынова, диктор телевидения, родила двух дочерей: Наталья (ныне Елена).


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