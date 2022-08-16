 

Московского пенсионера задержали за насилие над тремя внучками

16.08.2022, 18:00, Разное
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В Москве полицейские задержали 67-летнего мужчину, которого подозревают в растлении собственных малолетних внучек. На момент изнасилования старшей девочке было всего восемь лет.

Как сообщает телеканал “360”, первое растление произошло в 2012 году. Тогда пенсионер надругался над внучками, одной из которых было четыре года, а второй — пять лет. В 2022-м он снова совершил преступление, надругавшись над восьмилетней внучкой.

По данным полиции, извращенец был бывшим свекром матери сестер. Как только женщина узнала о надругательстве над своими детьми, она сразу обратилась за помощью в органы правопорядка.


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