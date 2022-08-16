Годами изменял жене с молодой и жил на две семьи: что стало с известным актером Котеневым

Анатолий Котенев – один из самых известных белорусских актеров в российском кинематографе. Артист исполнил более 100 ролей, стал любимцем зрителей и покорил множество женских сердец. В любовных делах Анатолий Владимирович тоже преуспел. Актер создал крепкую семью с супругой Светланой Боровской и воспитал с ней двоих детей. Многим казалось, что в браке звезды царит идиллия, пока он неожиданно не рухнул. Именно тогда стало известно, что семья у Котенева была не одна…

Анатолий Котенев появился на свет в 1958 году и вырос в семье, никак не связанной с творчеством. Отец будущего артиста работал машинистом, а мама была воспитательницей. Сам же Котенев еще школьником увлекся сценой и понял, что хочет стать актером. В 1980 году ему удалось стать студентом Школы-студии МХАТ.

В кино актер дебютировал уже во время учебы. В 1984 году он сыграл в фильме “Неизвестный солдат” и с тех пор активно снимался. В отличие от многих коллег, Котеневу не пришлось долго ждать известности. Спустя два года после дебюта он получил главную роль в картине “Секретный фарватер” и стал популярным. Карьера звезды пошла в гору, а вскоре наладилась и личная жизнь.

Артист никогда не страдал от недостатка женского внимания, тем не менее женился впервые лишь после 30 лет. Его супругой стала студентка Минского театрального института Светлана Боровская, которой в тот момент было 19. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, союз влюбленных оказался гармоничным и крепким. Жена во всем поддерживала актера и подарила ему двоих сыновей: Владимира и Клима.

Долгое время казалось, что в семье Котенева все замечательно. Однако в 2014 году, спустя 25 лет брака, супруга артиста неожиданно подала на развод. Стало известно, что отношения пары давно дали трещину, к тому же, актер не хранил верность жене. Анатолий Владимирович годами изменял супруге с еще более молодой избранницей и жил на две семьи.

Со второй возлюбленной, актрисой Еленой Карпович, артист познакомился на съемках фильма “Ундина” в 2003 году. Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте, между коллегами вспыхнул роман, который длился много лет. После развода с первой супругой Котенев женился на Карпович. Во втором союзе у него родилась дочка Софья.

Сейчас, в свои 63 года, Анатолий Котенев по-прежнему активно занимается карьерой. На личную жизнь звезда тоже не жалуется. Актер нашел счастье во втором браке и смог сохранить теплые отношения с сыновьями. Артист жалеет лишь о том, что жил на две семьи за спиной у первой жены. Анатолий Владимирович заявляет, что “испортил супруге половину жизни”.