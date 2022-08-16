 

Диетологи нашли способ снизить уровень сахара при диабете 2-го типа

16.08.2022, 17:55, Разное
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Группа ученых из Школы питания и трансляционных исследований в области метаболизма Маастрихтского университета доказала, что снизить уровень сахара при диабете второго типа можно с помощью голодания.

В последнее время многие люди начали распределять приемы пищи на 14 часов, что исключает настоящее ночное голодание, а это ведет к увеличению риска развития сахарного диабета. Недавно специалисты выяснили, что голодание помогает снизить уровень сахара в крови, а затем провели эксперимент с участием с 14 добровольцев с диабетом от 50 до 75 лет.

Когда участники эксперимента ограничили время приема пищи десятью часами, уровень сахара в их крови нормализовался. На голодный желудок показатели также были ниже, но общая чувствительность к инсулину у людей не изменилась.


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