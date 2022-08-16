“Он портит губы и отвратительно смотрится”: пластический хирург посоветовал 51-летней Лере Кудрявцевой лечь под нож

Ради сохранения молодости и привлекательности многие звезды обращаются к пластическим хирургам. Не всегда операции по изменению внешности помогают достичь желаемого результата. Иногда процедуры дают обратный эффект. И портят внешность. Врач Владимир Плахотин рассказал об ошибках ведущей Леры Кудрявцевой.

Изменения внешности

Лера Кудрявцева уже много лет не сходит с телеэкранов и считается одной из самых популярных российских ведущих. На первый взгляд кажется, что с годами внешность знаменитости практически не изменилась.

Но эксперты считают, что ведущая прибегала к услугам пластических хирургов. И результаты некоторых процедур оставляют желать лучшего. Врач Владимир Плахотин посоветовал Лере сделать глубокую подтяжку лица и шеи, чтобы уменьшить возрастные изменения. Эксперт отметил, что для сохранения молодости Кудрявцева использует ботокс. Но этот способ ей уже не помогает. Для избавления от морщин 51-летней звезде надо принимать кардинальные меры. Хирург добавил, что знаменитости следует удалить биополимер из губ. Врач объяснил, что этот материал портит их. И отвратительно смотрится.

По мнению специалиста, телеведущая уже делала ринопластику.

Лера полностью изменила форму носа. Знаменитости переделали хрящи и кости в этой области лица.

Последствия неудачной процедуры

Кудрявцева никогда не стремилась комментировать тему пластики.

Но однажды откровенно рассказала подписчикам о последствиях неудачного хирургического вмешательства. Пятнадцать лет назад звезда увеличила бюст в одной из престижных клиник Петербурга. Все это время знаменитость не испытывала проблем со здоровьем из-за имплантов. Но однажды в процессе медицинского обследования выяснилось, что один из них уже давно протекает. Поврежденный имплант вызвал серьезные проблемы со здоровьем. Лера поделилась своей историей с подписчиками и выразила надежду, что этот случай заставит хотя бы нескольких девушек, которые хотят увеличить грудь, отказаться от операции.