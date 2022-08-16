Для обладательниц кудрявых волос: 10 идей модной в 2022 году стрижки вулф

Обладательницам кудрявых волос 2022 год подготовил новый тренд – стрижку вулф (или стрижку волка). Это вариация стрижки шегги, но с большим количеством фактурных слоев, которые напоминают густую шерсть волка. Характерной особенностью являются текстурные пряди, обрамляющие лицо. Благодаря такой стрижке появляется возможность показать естественную структуру волос, одновременно придав им объем и форму.

Укладка быстро и просто

Стрижка вулф – тренд для дерзких и смелых девушек, которые не хотят проводить часы возле зеркала в надежде уложить волосы. Такая прическа позволяет тратить минимум времени на укладку – достаточно нанести немного мусса или спрея для локонов и подсушить.

При желании можно уложить кончики плойкой. Мастера советуют не обрезать волосы в подобной стрижке слишком коротко – пряди будут выглядеть, как тяжелое обрамление лица, утратится легкость.

Многослойная стрижка будет мягко обрамлять лицо, аккуратно подчеркивая его природные достоинства. Это отличный вариант для дам, которые предпочитают непринужденный стиль в повседневной жизни.

Универсальный вариант

Стрижка вулф позволяет регулировать объем волос как в большую, так и в меньшую сторону. Стилисты могут выстригать пряди хаотично, подстраиваясь под образ конкретного клиента. Обладательницы кудрявой шевелюры часто жалуются мастерам на то, что волосы слишком тонкие, а прическе не хватает объема. Выход найден – стрижка вулф отлично подойдет для тонких волнистых волос средней длины.

Многослойность и текстурность прядей сделают волосы визуально более густыми, упругими и объемными. Женщинам, привыкшим к коротким стрижкам, рекомендуется попробовать образ волка в сочетании с “детской челкой” – короткой и неровной.

Густая челка и воздушные пряди создают контраст и легко укладываются в нужную прическу. Волчья стрижка на текстурированных светлых волосах подчеркивает рок-н-ролльную атмосферу.

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Дух молодости, бунтарства, дерзости и смелости – такой внешний посыл прическа волка будет давать окружающим. Завитая волчья стрижка с взъерошенной текстурой подойдет любой женщине. Лучше всего она смотрится в сочетании с естественными, намеренно неряшливыми прядками – так как в моде нарочитая небрежность это делает утреннюю укладку намного проще и веселее.

Подчеркиваем достоинства

Женщинам, которые боятся экстремальных перемен в стиле, лучше всего попробовать стрижку волка с распущенными волнами и многочисленными слоями.

Укладывать прическу лучше всего щипцами для завивки с широким бочонком. Разнофактурные стрижки, напоминающие волчью шерсть, позволяют выделить отдельные локоны и создать объем.

Для максимального эффекта попросите стилиста сделать челку, обрамляющую лицо. Она будет привлекать внимание к вашим глазам. Стрижка волк с короткой челкой состоит из нескольких слоев, которые можно выстригать, как хочется – это позволяет придать прическе идеальную форму.

Если хочется естественных текстур, то выбирайте стрижку волка в сочетании с микрочелкой. Тренд набирает популярность и многих женщин, но микрочелка сделает ваш образ более уникальным.

Стрижка волка – отличный вариант для дерзких и уверенных в себе женщин, которые не боятся экспериментов и всегда готовы к приключениям.