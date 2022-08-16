Скандалы: «Золотые» граждане

Самые популярные паспорта за инвестиции

Интерес россиян ко второму гражданству особенно обострился в первое полугодие 2022-го, когда жители страны начали скупать недвижимость за рубежом. Некоторые страны после начала геополитического обострения уже вернули россиянам возможность получить гражданство за инвестиции. Специально для «Компании» президент международной консалтинговой компании Apex Capital Partners Нури Катц рассказал о самых популярных у россиян странах, предоставляющих «золотые» визы, и об особенностях их получения.

Черногория

Программа инвестгражданства работает до конца 2022 года и позволяет напрямую, без ВНЖ в качестве промежуточной стадии, перейти к получению гражданства европейской страны.

Требования:

Инвестор выбирает из списка авторизованных проектов на севере (средняя стоимость — €250 тыс.) или на юге (€450 тыс.) страны.

Нужно сделать два взноса в государственные фонды, каждый на сумму €100 тыс. До 1 января 2022 года в условиях был только один фонд, но позже правила поменялись.

В заявку на гражданство можно включить супругу или супруга инвестора, а также финансово зависимых детей. Если инвестор хочет оформить гражданство и родителям, тогда он должен подать две заявки и совершить две инвестиции.

Особенности программы и статуса гражданина Черногории:

Единственная действующая программа в Европе, которая предполагает получение именно гражданства, а не ВНЖ. При этом участники черногорской инвестпрограммы могут сохранить все другие гражданства — законом для них сделано исключение. Во всех прочих случаях при получении гражданства Черногории, от прочих надо будет отказаться.

Черногория, согласно плану интеграции, должна вступить в ЕС в 2025 году. Таким образом, участники программы Черногории в перспективе станут гражданами ЕС и получат все соответствующие права. А до вступления в ЕС с паспортом Черногории можно без дополнительной визы путешествовать по Шенгенской зоне (не более 90 дней каждые полгода).

Гражданство Черногории сейчас не решит для граждан России и Белоруссии вопрос с управлением активами на территории ЕС, поскольку Черногория пока не входит в Евросоюз. Тем не менее паспорт гражданина Черногории даст возможность открывать счета в местных банках и держать на счете более $100 тыс.

Документы можно подать удаленно через лицензированного черногорскими властями агента. А вот получать паспорт нужно будет в Черногории. Для этого всем, кто был в заявке на гражданство, включая детей, нужно будет посетить паспортный стол в Черногории.

«Интерес к программе Черногории очень высок, так как альтернатив для тех, кто желает получить статус гражданина европейской страны сейчас нет. Это достаточно близкая локация, близкая многим гражданам стран СНГ языковая группа, фактически круглогодичный доступ на Средиземноморье», — отмечает основатель и президент Apex Capital Partners Нури Катц.

Для подачи заявки на гражданство Черногории будет нужно пройти банковский комплаенс, а также процедуру due diligence. Как и в любой другой такой официальной программе, в первую очередь стоит учесть статус заявителя.

У инвестора не должно быть связей с физическими или юридическими лицами, находящимися под санкциями, а также он не должен упоминаться в международных санкционных списках. Общая стоимость оформления складывается из самой инвестиции, а также обязательных государственных пошлин, стоимости прохождения проверок (due diligence) и юридического оформления.

Гренада (Карибские острова)

Карибские страны одна за другой в марте 2022 года официально заявили о приостановке приема заявлений от граждан России и Белоруссии, однако первой данное решение изменила Гренада, фактически вновь открыв прием в мае-июне 2022 года.

Требования к инвестиции:

Взнос в государственный фонд в размере $150 тыс. для одного заявителя или $200 тыс. за семейный пакет до четырех человек.

Покупка недвижимости на сумму от $220 тыс. Например, в строящийся отель под брендом InterContinental (доля в проекте обойдется $220 тыс.).

В заявку на гражданство Гренады можно включить супругу или супругу основного заявителя, финансово зависимых детей возраста до 25 лет и родителей инвестора старше 65 лет, а также братьев и сестер заявителя и его супруги при соблюдении определенных условий.

Особенности программы и статуса гражданина Гренады:

Безвизовый въезд в ЕС, Великобританию, Китай . Обладатель паспорта Гренады может посещать Шенгенскую зону (90 дней каждые полгода), Великобританию (180 дней в год, можно непрерывно), Китай (30 дней без визы).

. Обладатель паспорта Гренады может посещать Шенгенскую зону (90 дней каждые полгода), Великобританию (180 дней в год, можно непрерывно), Китай (30 дней без визы). Возможность подать на визу типа Е2 в США . Кстати, такая опция есть и у граждан Черногории, благодаря специальному торговому соглашению между странами. Тем не менее получение визы Е2 — это отдельный процесс, требующий дополнительных инвестиций уже в США. Такая виза оформляется полностью дистанционно.

. Кстати, такая опция есть и у граждан Черногории, благодаря специальному торговому соглашению между странами. Тем не менее получение визы Е2 — это отдельный процесс, требующий дополнительных инвестиций уже в США. Такая виза оформляется полностью дистанционно. Паспорта карибских стран помогут решить вопрос с перемещением и инвестициями вне ЕС (можно будет открыть банковские счета в США), но не решат проблемы с банковскими переводами в Европу. Даже сейчас человек с Карибским паспортом, при наличии гражданства России или Белоруссии может, при желании, открыть счета в США и пользоваться ими.

«Стоит обратить внимание, что прием заявок на инвестгражданство Гренады хоть и возобновился, но проблемы с трансферами денежных средств были и остаются. Пока невозможно строить прогнозы, когда ситуация кардинально изменится. В этом смысле наша работа существенно усложнилась», — объясняет Катц.

Для подачи заявки на Карибское гражданство нужно будет пройти банковский комплаенс, а также процедуру due diligence. Список документов тут такой же серьезный, как и для гражданства Черногории. Безусловно, стоит учитывать тот фактор, что удаленная процедура оформления осложняется логистикой. Сложно прогнозировать, как долго будут лететь документы. А иногда в процессе оформления бывают дозапросы дополнительных документов в плюс к основному списку, могут попросить что-то и в оригинале, а не только в нотариальной копии.

Антигуа и Барбуда (Карибские острова)

Программа Антигуа и Барбуда выделяется специальной опцией инвестирования, которая подходит большим семьям. Позволяет выгодно подать «пакет» сразу на шесть человек. В июле 2022 года программа официально снова начала принимать заявки от граждан России и Белоруссии после паузы, объявленной в марте 2022.

Требования к инвестиции:

Взнос в государственный фонд в размере от $100 тыс.;

Взнос в местный университет в размере $150 тыс. в случае подачи заявление на семью из не менее чем шести человек;

Покупка недвижимости на сумму от $200 тыс. Например, в строящийся отель Moon Gate Antigua (номер в собственность от $250 тыс.).

Особенности программы и статуса гражданина Антигуа и Барбуда:

Безвизовый въезд в ЕС, Великобританию. Обладатель паспорта Гренады может посещать зону Шенгена (90 дней каждые полгода), Великобританию (180 дней в год, можно непрерывно).

Оформляется дистанционно, но нужно будет принести присягу в одном из 15-ти представительств страны по всему миру.

Опция со взносом в университетский фонд дает в качестве бонуса право одному члену семьи на бесплатное обучение в течение одного года в местном Вест-Индийском Университете.

В отношении списка документов все Карибские программы приблизительно одинаковы. Нужно будет пройти банковский комплаенс, а также процедуру due diligence.

Кипр

Программа инвестиционного гражданства Кипра вот уже несколько лет как прекратила свою работу. Но все еще можно по официальной программе получить ПМЖ за покупку недвижимости.

Требования к инвестиции:

Приобрести недвижимость на сумму от €300 тыс.+ НДС. Требование к обязательному банковскому депозиту временно отменено.

Программа получения постоянного ПМЖ Кипра через инвестиции (Cyprus Fast Track Permanent Residence Permit) действует для супруга или супруги заявителя и его неженатых детей до 25 лет. Также постоянный ВНЖ Кипра можно оформить для родителей супругов.

Особенности программы и статуса ПМЖ Кипра:

Право постоянного проживания на территории Кипра. Кипр входит в ЕС, но не входит в Шенгенскую зону, потому с ПМЖ Кипра невозможно путешествовать по странам Евросоюза без визы.

ПМЖ Кипра поможет гражданам России и Белоруссии не только решить вопрос с открытием счетов в банках Евросоюза. Со статусом резидента Кипра можно открыть счет в банке и переводить на него средства. А также, при желании, инвестор сможет стать налоговым резидентом Кипра и оптимизировать свои расходы по управлению финансами.

«Сейчас действует распоряжение, согласно которому НДС при первой покупке жилой недвижимости на Кипре можно снизить до 5% (часто базовая ставка достигает 19%) на первые 200 «квадратов» жилой площади. С большой вероятностью такая опция перестанет работать в 2023 году. Потому именно сейчас очень удачное время для приобретения недвижимости для получения статуса ПМЖ Кипра. В целом Кипр – это достаточно дружественная юрисдикция для инвесторов из стран СНГ, потому интерес к программе получения ПМЖ Кипра стабильно высокий», — пояснил Катц.

Турция

С марта по май 2022 года программа инвестгражданства Турции вызывала большой интерес со стороны инвесторов из России и других стран СНГ. В первую очередь, потому что другие программы были недоступны, в частности, для россиян и белорусов.

Требования к инвестиции:

Приобрести недвижимость на сумму от $400 тыс.

Особенности программы и статуса гражданина Турции:

Простая процедура оформления. Сначала оформляется покупка выбранной недвижимости в собственность, потом уже подается заявка в программу гражданства. Пакет документов меньше, чем, например, на Черногорию. Но из-за спроса и достаточно непростой ситуации с трансферами средств, это уже далеко не те два-три месяца, как это было, например, в 2021 году.

Передвижения по миру. Паспорт гражданина Турции дает право безвизового въезда в 110 стран мира. Включая Сингапур, Японию, Южную Корею, Иран, Ливан, Бразилию, Грузию, Катар, Украину. А также возможность оформить электронную визу в Россию (eVisa).

Возможность подать на визу типа Е2 в США. Как и у Гренады, а также Черногории, у граждан Турции есть такая возможность.

«На фоне популярности программы власти Турции приняли решение поднять инвестиционную ставку по опции с покупкой недвижимости с $250 тыс. до $400 тыс.

Изменения вступили в силу 12 июня 2022-го. Однако уже в июле начала активно работать программа Черногории, начали открываться Карибские программы для всех заявителей и заработала программа получения ПМЖ Кипра», — перечисляет Катц.

По его прогнозу, интерес к инвестпрограмме Турции будет заметно снижаться, поскольку планка инвестиции стала высокой, а конкретных преимуществ в присутствии других предложений недостаточно. «Могу предположить, что через какое-то время ставку инвестиции по программе Турции снова снизят. Такое уже было, когда рынок показал интерес на фоне стоимости», — заключил Катц.

Нури Катц

Оригинал материала: “Компания”