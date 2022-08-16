 

Джеффри Сакс: «Мы в Вашингтоне завидовали советскому Госплану»

16.08.2022, 17:33, Разное
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Американский экономист Джеффри Сакс в интервью изданию Politico рассказал о том, как в Белом доме восхищались и завидовали экономической модели СССР, а особенно Госплану. 

По его словам, русские создали «уникальное ведомство». По функциям и полномочиям оно превосходило американское госказначейство или Минфин.

Они умели планировать на многие годы вперёд, что-то похожее пытается воссоздать Китай и больше никто не приблизился к этому. Я говорил президенту Рейгану, если мы хотим уничтожить СССР, нужно разобраться с Госпланом. Он поручил мне заняться этим.

Экономист вспомнил свои визиты в СССР и РФ и общение с Михаилом Горбачёвым и Борисом Ельциным.

«Нам откровенно повезло с Горбачёвым, он вообще ничего не понимал. Но хорошо отлаженная ещё при Сталине система Госплана позволяла советам функционировать, невзирая на личность руководителя. Мы в Вашингтоне завидовали этому. Поэтому я сразу предложил Горбачёву разрушить Госплан и сделать, как у нас. Он купился. Однажды, когда мы пили с Ельциным, он хотел восстановить Госплан, но на следующий день забыл об этом», – добавил Сакс.

Также экономист опроверг информацию о дефиците товаров в СССР. Он утверждает, что в советских универмагах было подлинное изобилие.

«Там было очень много товаров. Однажды я зашёл в такой магазин, а там – целая витрина с берёзовым соком. Представляете, какой у них был широкий выбор, если они додумались давить сок из берёз?» – восхитился он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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