 

Британцам предложили бежать в Аргентину или Австралию от ядерного взрыва

16.08.2022, 17:05, Новости дня
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Эскалация напряженности между США и Россией, а также между США и Китаем повышает риск глобальной войны с применением ядерного оружия, в этих условиях необходимо переехать в страны, которые меньше пострадают от ядерной катастрофы, сообщила газета Daily Mail.

Как утверждает издание, ученые рекомендуют британцам пережить атомный катаклизм сбежав в Аргентину или Австралию. Сообщается, что эти страны имеют больше всего оснований надеяться на то, что их цивилизации выживут в течение десятилетия после радиоактивных осадков, но тем, кто в случае ядерного конфликта останется в Британии, должен иметь в виду, что вероятность умереть от голода составит 90%, передает «Московский комсомолец».

Профессор Алан Робок из Университета Рутгерса, штат Нью-Джерси, объяснил The Times, что причина, по которой Австралия и Аргентина имеют преимущество, заключается в том, что они уже выращивают более устойчивые культуры, такие как пшеница, в больших количествах.

При этом издание Science утверждает, что ядерная война нарушит глобальный климат настолько сильно, что миллиарды людей могут умереть от голода, согласно тому, что эксперты называют самым обширным на сегодняшний день моделированием так называемой ядерной зимы. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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