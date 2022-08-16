 

В ГРУ заявили о посещении Киева спецгруппой конгрессменов США для выяснений по утечкам оружия

16.08.2022, 17:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов, сообщил начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на Международной конференции по безопасности, проходящей в рамках форума «Армия-2022».

«Особую опасность представляет бесконтрольное расползание за пределы Украины переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов, щедро поставляемых Киеву западными странами. Для разбирательств по данному вопросу в июля текущего года Киев посетила специальная группа палаты представителей конгресса США во главе с руководителем комитета по вооруженным силам Смитом, есть аналогичная информация и у Интерпола», – приводит РИА «Новости» слова Костюкова.

По словам Костюкова, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.

Ранее СМИ сообщили, что Запад резко сократил поставки оружия для ВСУ.

Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.

Газета ВЗГЛЯД писала, как расследование Amnesty International лишило Киев поддержки Запада.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10.21 / Нападение на журналистов “Схем” в “Укрэксимбанке”. Посольство США выразило обеспокоенность

20.02.22 / Компания Wizz Air отложила старт 16 рейсов из Украины

19.11.20 / Видео: Советский дефицит вернулся в Туркмению

01.10.21 / СБУ опубликовала видео допроса боевика “ЛНР”, который сбежал от террористов к украинским военным

20.10.20 / В Москве задержали подозреваемого в истязании четырехлетней девочки

22.01.22 / “Деньги сп…жжены”. “Схемы” опубликовали аудиозапись разговора чиновников о коррупции на объекте в Чернобыле

07.01.22 / Парламент Таджикистана дал согласие на использование вооруженных сил за пределами страны

23.03.21 / 58,8% украинцев поддерживают вступление страны в ЕС – опрос

30.09.20 / В Луганской области зафиксировали 85 пожаров – глава ОГА

18.08.20 / В Беларуси 67 задержанных остаются в изоляторах, местонахождение 58 человек – неизвестно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика