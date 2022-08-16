В ГРУ заявили о посещении Киева спецгруппой конгрессменов США для выяснений по утечкам оружия

Спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов, сообщил начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на Международной конференции по безопасности, проходящей в рамках форума «Армия-2022».

«Особую опасность представляет бесконтрольное расползание за пределы Украины переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов, щедро поставляемых Киеву западными странами. Для разбирательств по данному вопросу в июля текущего года Киев посетила специальная группа палаты представителей конгресса США во главе с руководителем комитета по вооруженным силам Смитом, есть аналогичная информация и у Интерпола», – приводит РИА «Новости» слова Костюкова.

По словам Костюкова, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.

Ранее СМИ сообщили, что Запад резко сократил поставки оружия для ВСУ.

Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.

Газета ВЗГЛЯД писала, как расследование Amnesty International лишило Киев поддержки Запада.

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