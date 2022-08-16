Стало известно о ситуации на Курской АЭС после диверсии на ЛЭП

Курская АЭС работает в соответствии с диспетчерским графиком, энергоблок № 4 находится в плановом ремонте, радиационный фон в норме, заявили в Росэнергоатоме.

«Курская АЭС: энергоблоки № 2 и № 3 несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, энергоблок №4 находится в плановом ремонте», – говорится в сообщении Росэнергоатома в Telegram-канале.

В концерне заявили, что нарушений технологического процесса функционирования АЭС не зафиксировано. Радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

Ранее диверсанты со стороны Украины подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, в результате нарушен технологический процесс функционирования АЭС.

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