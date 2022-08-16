Подчеркнуть единство Европы не получилось — Шольц выступил против запрета на выдачу виз россиянам

Встреча с главами правительств стран Северной Европы в Осло должна была подчеркнуть единство Европы. Однако мнения по поводу выдачи шенгенских виз российским туристам разделились, пишет Süddeutsche Zeitung. Премьер-министр Финляндии Санна Марин потребовала прекратить предоставление виз россиянам, тогда как канцлер Германии Олаф Шольц высказался против. Он заявил, что на «ответственных» за события на Украине уже наложены санкции.



AP

Йонас Гар Стёре, по всей видимости, представлял себе всё это иначе. Премьер-министр Норвегии пригласил канцлера Германии Олафа Шольца на встречу с главами правительств скандинавских стран, чтобы подчеркнуть единство на фоне российской спецоперации на Украине. На пресс-конференции в Музее Мунка в Осло он даже заявил об «исторической важности» встречи. Поначалу с ним действительно соглашались все. Речь шла о независимости от российского газа и вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Но затем журналисты задали вопрос, который вызывает всё больше споров в Европе: «Допустимо ли россиянам отдыхать в Европе, пока российские солдаты ведут боевые действия на Украине?» — передаёт Süddeutsche Zeitung.

Для канцлера Шольца ответ ясен. Во время своей летней пресс-конференции он уже выдвигал тезис о том, что нельзя возлагать полную ответственность за события на Украине на «российский народ». «Дело в том, что это не война российского народа, — это война Путина. Мы должны сохранять ясность в этом вопросе», — заявил он в Осло. По его словам, на «ответственных» за события на Украине уже наложены санкции. «И мы будем продолжать это делать», — подчеркнул он.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин видит ситуацию иначе. В Финляндии, имеющей 1300-километровую границу с Россией, ведутся горячие споры о большом количестве российских туристов, вернувшихся в страну в последние месяцы. Марин заявила, что «обычные россияне» не являются виновниками конфликта. При этом она подчеркнула: «Но мы должны признать, что они его поддерживают». По словам Марин, это «просто неправильно», что граждане РФ могут въезжать в Шенгенскую зону и «осматривать достопримечательности», пока РФ ведёт боевые действия на Украине.

Как отмечает издание, аналогичного мнения придерживаются и в странах Прибалтики. Вместе с Польшей они разрабатывают механизм прекращения выдачи шенгенских виз российским туристам. Чехия, являющаяся председателем Совета ЕС, уже внесла этот вопрос в повестку дня. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что в Осло развернулась «важная дискуссия», что, конечно же, также свидетельствует о том, насколько спорной является эта тема.

«Я согласна с Олафом», — отметила премьер-министр Дании. Однако в то же время, по её словам, можно понять, что «некоторые европейцы, и особенно некоторые украинцы, считают странным», что РФ ведёт боевые действия в европейской стране, а Европа в это время принимает оттуда туристов. Это беспокойство Шольц «понимает лишь частично». Всего с марта по июль — то есть в первые месяцы после начала российской спецоперации — немецкую шенгенскую визу получили 14 237 россиян. Шольц хочет, чтобы визы продолжали выдаваться и в будущем.

«Мы должны дискутировать, — признаёт Шольц. — Так и должно быть в демократическом мире». По его словам, «многие люди бегут из России» из-за несогласия с властями. «Мы не должны усложнять для людей путь к свободе», — отметил он.

Премьер-министра Финляндии это не убеждает, отмечает издание. Она соглашается с тем, что в РФ есть те, кто выступает против спецоперации. «Но в целом я очень хорошо понимаю разочарование, когда русские путешествуют по Европе, как будто ничего не случилось», — сказала Марин. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, чья страна не входит в ЕС, но входит в Шенгенскую зону, напоминает о запрете полётов, который сильно ограничивает возможности россиян путешествовать. Кроме того, в Европе российским туристам ​​«предоставляется возможность посмотреть на конфликт под другим углом». Только премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон пока ведёт себя сдержанно. По её словам, «есть сильные аргументы в обе стороны», пишет Süddeutsche Zeitung.