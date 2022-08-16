 

На ВДНХ появился экомаршрут с животными редких видов

16.08.2022, 16:34, Разное
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На сегодняшний день экомаршруты созданы почти в каждом парке столицы. По ним водят тематические экскурсии, посетители могут увидеть редких птиц и растения.

Теперь экомаршрут есть и у главной выставки страны. Мини-путешествие берет начало у входа в природно-исторический парк “Останкино”. Маршрут проходит через озелененную часть ВДНХ и заканчивается у экспозиции экосистем. Посетители прогуляются по экотропе, высота которой достигает 6,5 метра.

В экоцентре “Пчеловодство” можно познакомиться с орудиями труда пчеловода, породами пчел и видами ульев. Экспозиция экоцентра “Цветоводство” включает в себя объекты флоры и фауны. На них можно посмотреть как вживую, так и с помощью цифровых технологий.

Посетители экологического маршрута увидят хвойные и лиственные деревья и кустарники – яблони, сирень, бегонию, мальву и другие растения. Во время прогулки можно встретить остромордых лягушек, жаб, бурозубок, уток, ужей.

Фауна природно-исторического парка “Останкино” отличается своим разнообразием. Там обитают лисы, белки, кроты и даже занесенные в Красную книгу Москвы заяц-русак (первая категория редкости), ласка (третья категория), еж (вторая категория). Места у берегов Каменских прудов облюбовал горностай, включенный в первую категорию редкости Красной книги столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сохранении и развитии природного и рекреационного потенциала столицы. В ходе выступления на форуме “Мой район” градоначальник сообщил о реконструкции и создании 886 парков за последние 10 лет.

Реабилитация природных территорий и создание новых парков – одна из самых масштабных программ Москвы, подчеркнул мэр. Российская столица выгодно отличается от других крупных мегаполисов, где за те же 10 лет появляется по три-четыре новых парка, уточнил Собянин.

Восстановление природных территорий продолжается. В этом году в порядок приведут парк “Покровское-Стрешнево”. Проект поддержали пользователи портала “Активный гражданин”. Полным ходом идет реабилитация лесопарка “Кусково”. Там обустраивают дорожки и тропинки, детские и спортивные площадки, павильоны.

В 2019 году международные эксперты признали российскую столицу самым зеленым мегаполисом мира.


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