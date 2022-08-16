 

Дом по реновации в Басманном районе Москвы стал победителем конкурса лучших строительных проектов

16.08.2022, 16:34, Разное
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В рамках программы реновации дома в Москве строят в большинстве случаев по индивидуальным проектам, при создании которых учитывается окружающая застройка. Важно, чтобы в нее гармонично вписалась многоэтажка. Строители, возводя дома, используют современные и качественные материалы.

Например, на Басманном районе появилась многоэтажка, построенная по авторскому архитектурному проекту. Речь идет о дома № 47 на Бауманской улице. Эта новостройка, возведенная по программе реновации, стала победителем конкурса “Лучший реализованный проект в области строительства” по итогам 2021 года.

В номинации было представлено 18 проектов. Городская конкурная комиссия, учитывая голоса жителей столицы, приняла решение отдать первое место дому на Бауманской. По их мнению, облик новостройки отлично сочетается с исторический застройкой Басманного района.

К слову, дом на Бауманской – первая новостройка, возведенная по реновации в этом районе. В эту многоэтажку переезжают жители трех старых домов на Госпитальном Валу.

Первый этаж займут магазины, супермаркеты, салоны красоты, аптеки и иные объекты сервисно-бытовых услуг, которые так нужны новоселам и другим жителям Басманного района.

Кстати, в доме № 2 в Мукомольном проезде Пресненского района уже заработали продовольственные и хозяйственные магазины, пункты выдачи онлайн-заказов, кафе, а также дошкольное отделение общеобразовательного учреждения.

До конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию свыше 50 домов по реновации. “Программа с каждым годом набирает обороты, чтобы удовлетворить потребности москвичей в новом качественном жилье”, – отметил руководитель
столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко.

В Москве стартовала программа реновации в 2017 году. С тех пор было введено в эксплуатацию 202 новостройки, общая площадь которых составляет 4,75 миллиона квадратных метров. В рамках программы планируется расселить 5 175 домов, в которых проживает около миллиона человек. Для реализации проекта подобрано 556 стартовых площадок.


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