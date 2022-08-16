Для космоса и авиации создан новый композит

Ученые из НИТУ «МИСиС» создали новый композитный материал, который найдет свое применение в космической сфере и авиации. Они рассказали о разработке в журнале Ceramics International.

Чтобы сделать некоторые детали космических кораблей и сверхбыстрых самолетов устойчивыми к огромным температурам, необходимы теплозащитные покрытия из композитов. Также важно, чтобы материалы могли быть устойчивыми к окислению и прочим негативным факторам. Коллектив специалистов из РФ предложил свой композитный состав на основе карбонитрида гафния, так как этот компонент отличается повышенной устойчивостью к температурам и окислительным процессам.

Карбонитрид гафния эксперты получили в процессе реакции горения смеси гафния с углеродом в азотной среде. Получить компонент в твердой форме помог метод искрового плазменного спекания.