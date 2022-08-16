Найти идеальные джинсы – непростая задача: подборка трендовых моделей лета-2022 и руководство по выбору

Сегодня на рынке представлен такой огромный ассортимент джинсов, что легко растеряться. Чтобы не ошибиться, обращайте внимание не на тренды, а на тип и особенности своей фигуры. Вот какими правилами следует руководствоваться при выборе джинсов:

скрыть животик помогут джинсы mom или прямого кроя с высокой посадкой; миниатюрным девушкам стоит выбирать укороченные изделия либо сочетать штаны клеш с туфлями на каблуках; полные ноги скроют джинсы с широкими штанинами; девушкам с типом фигуры «прямоугольник» рекомендуется надевать джинсы с высокой талией, расширяющимися книзу штанинами, чтобы обрести более женственные формы.

А теперь разбираем наиболее трендовые модели джинсов.

Кюлоты

Это укороченные брюки, которые расширяются книзу. Хорошо смотрятся весной или осенью с полуботинками, а летом – с туфлями или босоножками на каблуках. Эффектно смотрятся такие брюки с кроп-топом и блейзером оверсайз. Подобный лук подойдет для шопинга, для свидания и, возможно, для работы (если дресс-код не слишком строгий).

Бойфренды

Такие просторные брюки — основа для создания эффектных уличных образов. Любой верх (футболку или майку) обязательно заправляйте в брюки. В качестве верхней одежды подойдет блейзер или куртка. Из обуви можно взять что-то спортивное. Или, как вариант, подойдут слипоны или лоферы. Если хотите сделать образ более элегантным, остановитесь на обуви на каблуках.

Широкие

Джинсы mom – те, которые сверху более-менее облегают, затем в бедрах расширяются и вновь сужаются к щиколотке. Идеальный вариант для тех, кому нужно скрыть полные бедра и животик. Такие джинсы можно сочетать со спортивной обувью, с футболками и блузами.

В моде также клеш от колена — такие джинсы подходят высоким девушкам. Клеш от бедра — вариант, который могут рассмотреть девушки любого роста.

Но если высоким нужно сочетать джинсы с обувью на низком ходу, то миниатюрным обязательно нужно надевать туфли на каблуках.

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Очень эффектно смотрятся двухцветные джинсы: из светлого и темного денима.

Скинни

Преобладание в ассортименте широких штанов вовсе не говорит о том, что узкие не имеют права на существование. Скинни по-прежнему в тренде, но только с высокой посадкой. Их лучше всего комбинировать с верхом оверсайз.

Комбинезон

В этом году модно создавать джинсовые монохромные луки. Чтобы не пришлось отдельно подбирать верх и низ, поступайте проще: надевайте джинсовый комбинезон с широкими штанинами.

Сочетайте наряд с обувью на платформе, если хотите казаться стройнее и выше.