Овсяный смузи для здоровья и похудения: учимся готовить разными способами и правильно употреблять напиток

Смузи давно прочно занял свои позиции в нашем рационе питания. В зависимости от состава, его включают в меню для похудения, для очищения организма или насыщения питательными веществами и белком. Вот несколько самых популярных и простых в приготовлении рецептов, не требующих экзотических продуктов.

Преимущества смузи

Если начать с азов, то смузи – это взбитые в пюре фрукты, овощи и зелень, залитые молоком, кефиром или водой. В течение дня, например, невозможно съесть тройную порцию овощей или фруктов, а вместить все в коктейль легко. Результат налицо: организм получает больше питательных веществ в форме, которая усваивается в несколько раз быстрее. Смузи станет питательным завтраком или легким перекусом. Только не добавляйте его к другим продуктам и не употребляйте в качестве десерта. Ну что, приступаем?

Смузи из огурца

Этот зеленый смузи отлично очищает и тонизирует организм, обогащает клетчаткой и кислородом. Для приготовления понадобится половинка спелого авокадо, один средний огурец, веточки сельдерея, 2 стакана без горки овсянки и полстакана воды. Все взбиваем в блендере до состояния пюре.

Банановый завтрак

Отличная замена классическому белковому завтраку. Можно готовить ежедневно в качестве полноценного питательного перекуса взрослым и детям. Понадобится 2 стакана овсянки, 150 мл нежирного кефира, банан, яблоко, киви и чайная ложка меда. Овсянку нужно подготовить заранее, залив ее кефиром минут на 20. Она напитается влагой и легче превратится в пюре. Фрукты чистим и режем на мелкие кусочки. Затем все соединяем в кувшине блендера и взбиваем. Помните, что мед аллергенен, поэтому его можно исключить или заменить на стевию.

Зеленый чай для похудения

Овсяный коктейль работает как мягкая щетка, быстро и эффективно удаляя из организма накопившиеся шлаки и токсичные вещества. И требуется всего три ингредиента: овсянка, киви и зеленый чай. Чистим и нарезаем на мелкие кусочки 3 спелых киви среднего размера, завариваем зеленый чай и замачиваем в нем 65 г овсянки. Когда она разбухнет, помещаем все ингредиента в блендер и взбиваем. Если получилось густо, добавляем зеленого чая или простой минеральной воды.

Шоколадный коктейль

При слове “шоколад” сидящие на диете впадают в панику. Но это от незнания, потому что какао-порошок, из которого производят шоколад, сам по себе является низкокалорийным антиоксидантным продуктом. Калорийность шоколадным блюдам придают сахар и жир, чего в нашем коктейле нет. Здесь только суточная норма чистейшего белка, витамины и мощный заряд антиоксидантов. Готовим напиток из 150 мл нежирного молока, животного или растительного, горсти грецких орехов, чайной ложки какао и 150 г творога. Все тщательно взбиваем, при необходимости добавляем еще молока или воды. Отличный перекус, в том числе и для детей.

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Что нужно знать

Все смузи, которые мы включили в список, являются диетическими. Они помогут потерять несколько лишних килограммов, нормализовать обменные процессы в организме. Чтобы дело спорилось, есть несколько правил, которых нужно придерживаться. В первую очередь это касается выбора молочных продуктов и фруктов. Ягоды и фрукты берем только свежие, не используем консервированные или запеченные, в первых много сахара, во вторых в два раза меньше питательных веществ.

Базовой жидкостью для смузи являются молоко, вода, кефир или греческий йогурт без добавок, не превышающие 2% жирности. Не используйте мороженое или сметану, они, конечно, в разы улучшают вкус и внешний вид, но смузи перестают быть диетическими и полезными. Вместо потери веса вы получите привес.

Секрет: перед применением овсянку лучше измельчить в блендере в муку, она сделает текстуру коктейля нежной, шелковистой, приятной для употребления.

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Не храните коктейль дольше 24 часов. Питательные вещества в нем по большей части сохранятся, но лучше все-таки приготовить свежий, тем более что на этот уходит не больше пяти минут. Особенно это важно, если готовите вы смузи для детей.

Не бойтесь экспериментировать. Если использовать классические рецепты день за днем, вам очень быстро станет скучно и вы бросите это неблагодарное дело. Смело добавляйте различные суперфуды в виде льна, чиа, сухофруктов, матчи, мака, питательных дрожжей.

Ну и последнее. Никогда не используйте сахар. Если вам крайне необходима сладость, добавляйте стевию, мед, финики или чернослив.