 

Expressen – обвиняемому в Донецке шведу грозит смертная казнь

16.08.2022, 15:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

МИД Швеции заявил о проверке по делу об обвинённом в наёмничестве шведском подданном, которому грозит смертная казнь. «Мы уточняем имеющуюся информацию совместно с нашими посольствами в Киеве и Москве. Текущая обстановка на Украине затрудняет эту работу», — говорится в электронном письме МИДа редакции газеты Expressen. В понедельник в Донецке прошли предварительные слушания по делу, а начало процесса запланировано на октябрь.


AP

Подданный Швеции сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе в мае. Он воевал на стороне Украины и рассматривается Россией как наёмник. В понедельник ему и ещё четырём иностранным гражданам, хорвату и трём британцам, был предъявлен ряд обвинений. Сообщается, что начало судебного процесса планируется на октябрь. По сообщениям ДНР, в военное время наёмникам может грозить как пожизненное заключение, так и смертная казнь. Ранее сообщалось, что шведский житель отверг обвинение в непосредственном участии в боевых действиях в составе украинских вооружённых формирований и не использовал огнестрельное оружие, пишет Expressen.

Согласно сообщениям Reuters, официальный ответ пока последовал только со стороны Хорватии: «Хорватия отвергает обвинение и не считает его правильным или законным, поскольку оно противоречит международному праву и международным конвенциям об обращении с задержанными гражданскими лицами и военнопленными», — говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что двое британцев и житель Марокко были приговорены к смертной казни в ДНР в конце июня по обвинению в наёмничестве. Донецкая Народная Республика признана Россией, Сирией и Северной Кореей, пишет Expressen.

Новость о том, что шведа отдадут под суд, впервые была опубликована агентством ТАСС 1 августа. Министерство иностранных дел Швеции тогда подтвердило наличие информации о своём подданном. В понедельник вечером шведский МИД прокомментировал ситуацию в электронном письме редакции Expressen: «Мы располагаем сведениями о гражданине Швеции, которого лишили свободы, и работаем над уточнением этих данных. Мы также осведомлены о том, что житель Швеции предстанет перед судом в Донецке в понедельник 15 августа. Мы активно работаем по этому делу и уточняем информацию совместно с нашими посольствами в Киеве и Москве. Текущая обстановка на Украине затрудняет эту работу». В сообщении МИДа также отметили, что «комбатанты имеют право на статус военнопленных в случае их захвата в плен и не могут быть наказаны за участие в вооружённом конфликте», пишет Expressen.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08.20 / Все сама: Холли Берри возьмет на себя роль адвоката в судебном процессе с бывшим мужем Оливье Мартинесом

16.11.21 / Если бальзам оказался неэффективным: как вылечить потрескавшиеся губы домашними средствами

19.04.22 / Как развод родителей может травмировать ребенка

30.05.22 / Каждый третий немец боится, что не сможет заработать на жизнь

18.12.21 / Мнение: Погоды стоят предсказанные

12.02.21 / 5 причин посмотреть сериал “Кларисса”: “Молчание ягнят” 30 лет спустя, феминизм и не только

19.07.22 / Собянин представил планы развития районов Люблино и Марьино

24.02.22 / В Крым – ни ногой: Вайкуле, Макаревич и другие звезды, отказавшиеся от полуострова

23.03.21 / Ляйсан Утяшева, Мария Кожевникова и другие гости модной презентации

04.03.22 / «Но был один, который не стрелял»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика