 

Москва выделила 22 млрд рублей на поддержку бизнеса

16.08.2022, 15:13, Разное
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Москва помогает бизнесу, который работает на импортозамещение и создает рабочие места, написал градоначальник в своем блоге в социальной сети “ВКонтакте”. По его словам, столица рассматривает уже поданные заявки и продолжает принимать новые.

“За почти полгода город выделил на помощь малому и среднему бизнесу около 22 млрд рублей. Среди получателей городских грантов и льготных кредитов производители продуктов питания и одежды, научно-исследовательские компании, медицинские учреждения, детские центры и так далее”, – уточнил Собянин.

Меры поддержки в условиях санкций Москва разработала и запустила всего за несколько недель. Текущий объем поддержки превысил показатели пандемийного 2020 года, когда компании получили 15,6 миллиарда рублей, уточнил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Наибольшей популярностью у предпринимателей Москвы пользуется программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Компании могут рассчитывать на кредиты до 50 миллионов рублей по ставке до 9% годовых. Такие займы получили более трех тысяч предприятий, объем выдачи превысил 51 миллиард рублей.

Малому и среднему бизнесу доступны гранты на создание новых заведений общепита – от одного до пяти миллионов рублей. На сегодняшний день одобрено 466 заявок на миллиард рублей.

Напомним, что столица также помогает бизнесу найти партнеров и привлечь инвестиции. Отечественные технологические компании могут принять участие в проекте “Московский акселератор”. Программа стартует 5 сентября, заявки принимаются до 31 августа на сайте Агентства инноваций Москвы.


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