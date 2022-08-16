Партнерами программы “Миллион призов” впервые стали музеи и театры

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16.08.2022, 15:13, Разное
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Проголосовавшие дистанционно на предстоящих муниципальных выборах москвичи могут выиграть призовые баллы. Теперь их можно потратить на посещение культурных мероприятий.

Акция “Миллион призов” позволит театрам и музеям привлечь новых зрителей и посетителей, уверен глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

“В результате акция станет дополнительной поддержкой, которая всегда важна для развития культурно-досуговых и развлекательных учреждений”, – приводит его слова сайт Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

Президент МТПП Владимир Платонов уточнил, что список партнеров программы может пополниться. Желающие принять участие компании могут подать заявку, сообщил он.

В этом году среди участников дистанционного голосования разыграют 600 тысяч ценных призов: 100 автомобилей и сертификаты на три, четыре, пять и 10 тысяч баллов.

Один балл равен одному рублю. Их можно потратить на покупки в магазинах продуктов, одежды и обуви, спортивных товаров, на посещение заведений общепита, пополнение карты “Тройка” или благотворительность.

Победителей определят в течение трех дней – 10, 11 и 12 сентября. Для участия нужно проголосовать онлайн в день выборов муниципальных депутатов до 20:00 накануне каждого розыгрыша.

Выборы муниципальных депутатов Москвы пройдут 9-11 сентября. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.


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