 

Ученые рассказали о раннем признаке развития болезни Альцгеймера

16.08.2022, 15:10, Разное
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Немецкие специалисты из Рурского университета определили, что диагностика болезни Альцгеймера может проводиться задолго до появления первых симптомов. Новый тест позволяет обнаружить в крови пациентов биомаркеры, свидетельствующие о наличии первых практически незаметных признаков патологии.

Чаще всего болезнь Альцгеймера диагностируют, когда уже видимы когнитивные нарушения. Это говорит о появлении в головном мозге амилоидных бляшек. Однако, по словам специалистов, первые признаки деградации можно выявить еще за 17 лет до наступления клинической фазы. В этом поможет определение уровня глиального фибриллярного кислого белка.

В будущем анализы на концентрацию этого соединения и уровень бета-амилоидных белков можно будет объединять для создания точного теста, способного диагностировать патологию на ранней стадии и приступить к ее профилактике и терапии.


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