Производитель шоколада Lindt покинул российский рынок
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Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli полностью уходит с российского рынка, заявили в компании.
«Вслед за своим объявлением от 9 марта 2022 года группа Lindt & Sprungli решила покинуть российский рынок. Мы будем поддерживать наших сотрудников в РФ и действовать в соответствии с местными правилами», – приводит РИА «Новости» сообщение компании.
Ранее 9 марта компания Lindt & Sprungli объявила о закрытии восьми магазинов, которые у нее есть в стране, и приостановила поставки.
До этого финский производитель шоколада и хлебобулочных изделий Fazer сообщил о смене юридического наименования компании на ООО «Хлебный дом», чтобы продолжить работу на территории России.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний сообщил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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