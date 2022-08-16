На «Армии-2022» подписано контрактов на сумму более 500 млрд рублей

На форуме «Армия-2022» предприятиями оборонно-промышленного комплекса подписано и вручено госконтрактов на сумму более 500 млрд рублей, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко после церемонии подписания.

«Сегодня подписаны 7 и вручены 29 государственных контрактов с 26 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 млрд рублей. Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ пополнятся более 3700 новыми образцами техники, также будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения военной и специальной техники.

Ранее военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» получила государственный контракт по производству ракет «Оникс» на форуме «Армия-2022».

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