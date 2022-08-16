 

Иран заявил о готовности присоединиться к платежной системе «Мир»

16.08.2022, 15:00, Новости дня
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Тегеран имеет техническую возможность присоединиться к платежной системе «Мир», сообщил замглавы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари.

«В Иране есть необходимая инфраструктура для подключения к системе «Мир». В случае соглашения двух сторон на переговорах Иран может в течение нескольких месяцев присоединиться к системе «Мир», – сказал Сафари, передает ТАСС со ссылкой на агентство ИЛНА.

Ранее в Иране заявляли, что в стране в скором времени будет запущена российская платежная система «Мир».

До этого посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что карты российской платежной системы «Мир» можно будет использовать на территории Кубы к концу 2022 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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