Свадебные прически с фатой: актуальные идеи 2022 для волос разной длины

Каждая невеста в день свадьбы хочет быть самой красивой и просто неотразимой. Создание идеального образа, о котором многие девушки мечтают с самого детства, включает в себя свадебное платье, туфли, макияж, украшения. Есть множество деталей, которые имеют огромное значение.

Одной из таких деталей является выбор правильной прически для невесты. Очень важно, чтобы укладка при этом идеально сочеталась с фатой.

Длинная, короткая, пышная или минималистичная фата должна соответствовать свадебному платью и общему стилю невесты. Вот несколько советов относительно того, как правильно подобрать прическу.

Укладка на длинные волосы

Тенденция к простоте и естественности коснулась не только моды, но и свадебных причесок. Основной задачей является то, что нужно подчеркнуть женственность невесты и красоту ее волос.

Длинные пряди идеально подходят для создания оригинальной и стильной прически. От распущенных локонов, голливудских волн, французского водопада до текстурных хвостиков, узлов и косичек – возможности просто безграничны.

Фату при этом можно закрепить над головой, посредине прически или под ней. Стоит добавить стразы, кружево, шпильки, диадему, веточку из бисера, живые цветы. Все это будет вполне уместно в создаваемой прическе.

Длинные распушенные волосы

Одной из самых простых и популярных свадебных причесок с фатой являются распущенные волосы. Локоны, волны или же элегантные полураспущенные прически выглядят очень женственно и романтично.

Длина фаты подбирается в соответствии с длиной локонов. Фата должна полностью закрывать пряди.

Высокие и низкие пучки

Гладкие и небрежные пучки являются модными, удобными и идеально подходят для фиксации фаты совершенно любой длины.

Прическа выглядит очень торжественно, а благодаря тому, что волосы собраны и зафиксированы, невесте не придется их все время поправлять.

Выбор фасона пучка во многом зависит от дизайна свадебного платья. Фату при этом можно дополнить эффектными украшениями, такими как стильная повязка на голову, броши или шпильки, тиара.

Конский хвост

Хвост является одним из основных трендов свадебных причесок 2022 года.

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Высокие или низкие, в сочетании с косами, а также многие другие вариации могут быть дополнены фатой и аксессуарами для волос. Это позволит создать действительно праздничный образ.

Косы

Косы хорошо сочетаются практически с любой фатой. Для выполнения свадебной укладки можно выбрать рыбий хвост, французскую косу, а также красивые плетеные прически.

Прически на средние волосы

Есть множество различных вариаций, которые помогут сделать невесту неповторимой.

Хорошо смотрятся завитые локоны, объемные и гладкие пучки, различные виды косичек. Все это смотрится очень нежно и хорошо сочетается с короткой и длинной фатой.

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Прически на короткие волосы

Укладка на свадьбу должна быть романтичной и женственной. Будь то боб или пикси, короткие волосы могут выглядеть модно, элегантно и свежо.

Шикарные, современные и стильные короткие волосы в сочетании с правильно подобранным свадебным платьем помогут создать озорной или женственный и гламурный образ.

Короткие волосы отлично подходят невестам, которые выбирают платья с интересными деталями, закрытой спиной или высоким воротником.

Прически с фатой и диадемой

Красивая укладка, дополненная изысканными украшениями, позволит каждой невесте почувствовать себя самой настоящей принцессой.

При выборе диадемы нужно помнить о том, что она должна гармонично смотреться с прической, платьем и фатой. Стоит попробовать несколько разных вариантов, чтобы чувствовать себя комфортно.

Диадема должна подходить к форме лица. Если свадебное платье богато украшено, то фата и диадема должны быть более скромными.