Скандалы: «Он вряд ли доживет до суда»

Почему белорусский криминальный авторитет решил убить преемника главного вора России?

В Минске задержан известный криминальный авторитет, бывший вор в законе Александр Кушнеров, известный в криминальных кругах как Саша Кушнер. Белорусские силовики обвинили его в том, что он пытался заказать киллерам убийство вора в законе Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский). Последнего называют преемником Захария Калашова (Шакро Молодой), лидера преступного мира России.

Почему один из главных авторитетов Белоруссии решил устранить второго по значимости российского вора в законе, выясняла «Лента.ру».

О задержании 55-летнего Александра Кушнерова (Саша Кушнер, Пальто, или Саша Белорус) стало известно 25 июля. Его отправили в СИЗО на улице Володарского в Минске, уже привычное для Кушнера место, где он бывал не раз.

По версии следствия, авторитет искал в Белоруссии киллера, готового убить — «исполнить» на языке преступного мира — вора в законе Бадри Кутаисского. Учитывая, что убийство человека с воровским титулом является в постсоветском криминальном мире недопустимым проступком, у Кушнера должны были быть очень веские причины для такого шага.

Война воров

История противостояния Саши Кушнера и Бадри Кутаисского уходит корнями в середину нулевых. Тогда, в мае 2006 года, из ОАЭ в Испанию был экстрадирован вор в законе Шакро Молодой. Он построил в Западной Европе настоящую подпольную империю по отмыванию денег — так называемую испанскую «прачечную», параллельно крышуя темные дела в России.

Испанские силовики вышли на Шакро и начали преследовать его, вынудив скрываться. Но вора в законе нашли в ОАЭ и вернули в Испанию, где ему грозил немалый срок. Стало ясно: Шакро за решеткой надолго. А потому его богатое наследство стали делить криминальные авторитеты.

Поскольку Шакро — езид (езиды относятся к курдской этноконфессиональной группе), лидер преступного мира России Аслан Усоян (Дед Хасан) — также курд — рассудил, что наследство арестованного теперь его по праву.

Впрочем, кутаисский воровской клан во главе с Тариэлом Ониани (Таро) выступил категорически против

Таро указывал на то, что именно он помогал Шакро создавать испанскую «прачечную», а значит, она должна отойти ему. Так в России началась многолетняя война воровских кланов, в ходе которой сторонники Таро перестали признавать воров, коронованных людьми Деда Хасана, и наоборот.

Отличались стороны и в плане идеологии: Таро строго придерживался воровских понятий, а Дед Хасан хотел выстраивать отношения со всеми, кто был ему выгоден, несмотря на понятия. В московский ресторан «Старый Фаэтон», который считался резиденцией Деда Хасана, заглядывали и силовики, и бизнесмены, и даже звезды российского шоу-бизнеса.

Вор в законе номер один славился своим умением разрешать вопросы цивилизованными методами и считался едва ли не главным решалой России. При этом он постоянно расширял свое влияние, короновал своих ставленников из различных регионов страны и заглядывался на территории других стран постсоветского пространства.

В какой-то момент руки у Деда Хасана дотянулись и до Белоруссии, через которую воры в законе влияли на преступный мир Прибалтики и которая была важным логистическим центром в экспансии постсоветских ОПГ в Европу. Кроме того, через Белоруссию можно было въехать в Польшу, которая относилась к ворам в законе почти так же лояльно, как Турция и ОАЭ.

Месть Хасана

Именно Белоруссия стала еще одним камнем преткновения между кланами Деда Хасана и Таро. В мае 2011 года первый устроил большую сходку в московском ресторане «Каретный двор», на которую были приглашены претенденты на воровские титулы, в том числе Олег Пирогов (Циркач), Шамиль Магомедов (Шамиль Смолянский) и Саша Кушнер.

В тот вечер все они были коронованы, но их титулы сразу же не признали сторонники Таро. Их сторону занял и Бадри Кутаисский: его возмутило, что Дед Хасан сам раздал всем титулы, не позвав на сходку никого, кроме своих приближенных. Следуя воровским понятиям, Бадри собрал преданных ему воров и раскороновал новичков из клана Деда Хасана.

До того момента Бадри Кутаисский старался сохранять нейтралитет, балансируя между Дедом Хасаном и Таро. Но, раскороновав «хасановцев», вор в законе сделал свой выбор. Вскоре после этого Бадри получил уголовное дело по статье 228 («Хранение наркотиков») УК РФ, к чему Дед Хасан, по некоторым данным, мог приложить руку.

По другой версии, Дед Хасан поручил новоявленным ворам Саше Кушнеру, Шамилю Смолянскому и Гилани Алиеву (Седому) найти Бадри, а затем спросить с него за его дерзость. Но Бадри повезло: прежде чем до него добрались боевики Деда Хасана, он был перехвачен силовиками.

Сам задержанный заявил, что оперативники подбросили ему наркотики

Кутаисский попал в СИЗО «Бутырка», где другие криминальные авторитеты напомнили о претензиях к нему. Среди них были слишком малый тюремный срок для получения воровского титула и деньги из общака, которые Бадри якобы потратил на похороны раскоронованного друга.

Все эти претензии представители клана Деда Хасана использовали для того, чтобы лишить титула самого Бадри Кутаисского. Он смог вернуть его себе лишь после убийства лидера преступного мира России в январе 2013 года.

«Воры не поскупятся в средствах»

Отбывая наказание, Бадри Кутаисский во всем перечил администрации, отказывался соблюдать тюремные правила и подбивал арестантов на бунты. В итоге из-за своего «неудобного» характера за пару лет он сменил около шести колоний. При этом преступный мир «с воли» старался ему помочь.

Так, в 2015 году ИА «Прайм Крайм» сообщало, что ряд самых авторитетных российских воров в законе пытаются вызволить Бадри из-за решетки.

Самые богатые лидеры воровского мира — Шакро Молодой, Ровшан Джаниев (Ленкоранский) и Мераб Джангвеладзе (Сухумский) — не оставляют попыток досрочно вызволить из-за решетки своего безвинно осужденного собрата Бадри Когуашвили. Говорят, что воры не поскупятся в средствах, сколь велики бы ни были аппетиты тех, от кого это будет зависеть, — из сообщения ИА «Прайм Крайм» от 2015 года

Однако попытки криминальных «генералов» вытащить товарища оказались тщетными. В том же 2015 году перед Бадри Кутаисским замаячило новое уголовное дело — по статье 116 («Нанесение побоев») УК РФ.

По версии следствия, он избил заключенного, не согласного с его авторитетом. По другой версии — распространенной в криминальной среде — избитый был провокатором из числа «опущенных» (представители низшей касты тюремной иерархии), подосланный администрацией учреждения.

Якобы руководство колонии раздражали демонстративное нарушение Бадри правил внутреннего распорядка, его бесконечные голодовки и бунтарский характер. Подосланный провокатор был крепкого телосложения. Он начал сыпать оскорблениями и пытаться разжечь конфликт с Кутаисским, ослабевшим из-за карцеров, голодовок и болезней.

Тот, по слухам, схватил кружку и, недолго думая, ударил ей по голове противника. При этом Бадри не коснулся оппонента руками, тем самым избежав ненужного для человека его положения контакта с «опущенным». Этот случай грозил вору в законе новым сроком, но тот пошел на неожиданный шаг.

«Он лишил тюремщиков повода для взысканий»

Через своего адвоката Бадри Кутаисский записал послание журналистам, которое прозвучало в 2015 году в Железнодорожном суде Красноярска. В нем он рассказал, что стал жертвой провокации тюремщиков.

Ход оказался эффективным: уже в начале 2016 года дело о нанесении побоев в отношении «несгибаемого Бадри», как его прозвала красноярская пресса, было прекращено. В прессе тех лет периодически всплывала информация о якобы имеющихся у вора в законе заболеваниях (в том числе — раке) и о том, что врачи отказываются помогать Кутаисскому.

Впрочем, эта информация так и не подтвердилась. В итоге грузин досидел свой срок, продолжая всячески сопротивляться внутреннему распорядку колоний, где он оказывался.

Надзиратели наказали Бадри за неправильно заправленную койку. С тех пор он в знак протеста, раз и навсегда уложив одеяло по всем инструкциям, отказался пользоваться спальным местом, лишив тюремщиков повода для новых взысканий. Те усложнили ему жизнь, распилив на две части скамейку, на которой, скрючившись, прежде отдыхал ночами заключенный, — из публикаций СМИ за 2017 год

Непримиримый Бадри освободился в мае 2018 года. Издание «Росбалт» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) со ссылкой на собственные источники сообщало, что выход грузина на свободу стал важнейшим событием того времени в криминальном мире России.

В минувшие выходные внимание верхушки преступного мира было приковано к одной фигуре — вору в законе Бадри Когуашвили. Этот тяжеловес криминальной среды вышел на свободу. Если Бадри примкнет к какому-либо клану, тот сразу гарантирует себе лидерство. Однако, похоже, Когуашвили предпочтет придерживаться нейтралитета, — из публикации «Росбалта» от мая 2018 года

Кутаисский и правда не спешил примыкать к какой-либо группе воров в законе: он не хотел попусту тратить с таким трудом заработанный авторитет в преступном мире. С другой стороны, Бадри хорошо помнил, что в 2011 году мог оказаться за решеткой именно из-за своих титулованных «коллег».

«Боевики устроили на него охоту»

Пока Бадри отбывал срок, новоявленный ставленник Деда Хасана — Саша Кушнер — быстро подмял под себя весь теневой бизнес в родной Белоруссии и стал хранителем белорусского воровского общака. В молодости Кушнер был боевиком Морозовской ОПГ, которая действовала в стране с конца 80-х до начала нулевых.

В лихие 90-е участники Морозовской ОПГ снискали себе славу беспредельщиков и «мокрушников» (убийц). Почти все они либо погибли, либо были приговорены к смертной казни. Расстрел ожидал и Сашу Кушнера, но позже его приговор заменили 15-летним тюремным сроком.

Отбывая его, Кушнер проявил себя как человек, стремящийся к воровскому титулу и соблюдающий понятия. Несмотря на кровь на руках и обвинения от конкурентов в сотрудничестве с силовиками, в 2011 году, спустя три года после освобождения из колонии, белорусский авторитет сумел получить воровской титул при помощи Деда Хасана.

Кушнер — убийца: в этом его главная ценность для тех, кто стоит за ним в криминальном мире. Его короновали как орудие убийства. Так же, как дагестанца Шамиля Смолянского и чеченца Гилани Седого, боевики которых в свое время устроили в Москве охоту на Бадри Кутаисского, — Лиля Харинаглавный редактор ИА «Прайм Крайм»

Саша Кушнер был коронован в противовес двум белорусским ворам Александру Тимошенко (Тимохе) и Дмитрию Галееву (Галею), которые отказывались признавать власть Деда Хасана. Поговаривали, что освоиться в новой роли Кушнеру помогал экс-замначальника Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Владимир Тихиня.

В результате политики Кушнера половина уголовного мира Белоруссии при помощи «прогонов» (воровских посланий), отправленных в СИЗО и колонии, была заклеймена как «нечисть». Еще шесть воров в законе оказались за решеткой или подались в бега, а те, кто остался, признали авторитет Кушнера, ставшего белорусским вором номер один.

Разменная фигура

Между тем главные оппоненты Деда Хасана — Таро и его ближайший помощник Мераб Сухумский — также не оставили Белоруссию без внимания и выставили против Кушнера своих людей. Они короновали нескольких молодых авторитетов, недовольных политикой Хасана, самым известным из которых стал Павел Алексеевич (Паштет).

Тот начал регулярно отправлять в места лишения свободы «прогоны», в которых нелестно отзывался о Кушнере, называл его не вором и угрожал ему скорой расправой. А людей главного вора Белоруссии стали избивать и смещать с постов «смотрящих» и «положенцев».

После того как 16 января 2013 года его босс Дед Хасан был убит киллером в Москве, Саша Кушнер оказался в непростой ситуации

Часть криминальных авторитетов при встрече с ним признавала его главным вором в законе Белоруссии, но за спиной Кушнера о нем говорили совсем иначе.

Даже регулярные задержания Кушнера оперативниками белорусского МВД не спасали ситуацию: в криминальном мире их называли «плохо срежиссированными». А 5 марта 2015 года Шакро Молодой — преемник Деда Хасана — в попытке начать мирные переговоры с Таро лишил Кушнера воровского титула в качестве жеста доброй воли.

Единственным, кто поддержал Кушнера в тот момент, стал главный вор в законе Азербайджана Надир Салифов (Гули)

Причина была в самодостаточности Гули: его люди контролировали половину всей торговли овощами и зеленью в России и других странах СНГ. Поэтому главный вор Азербайджана не зависел ни от Деда Хасана, ни от Таро и спокойно руководил своей империей из Турции.

«Наш мир не видел столь способного интригана»

В начале 2020 года на турецкой вилле Гули отмечал свой день рождения. На праздник прибыл 35-летний вор в законе Гурам Чихладзе (Квежоевич). Ожидалось, что он присягнет Гули: лично Шакро Молодой просил главного вора Азербайджана принять Квежоевича.

Но все пошло не по плану. Кжевоевич перед Гули назвал своими друзьями сторонников Ровшана Джаниева (Ленкоранского), заклятого врага именинника, убитого в Турции 18 августа 2016 года. Кжевоевич также отметил, что люди Ровшана Ленкоранского — не «суки», как их называли в окружении Гули.

Гость именинника в какой-то момент в своих высказываниях зашел так далеко, что получил по лицу от подручного Гули по прозвищу Арман Дикий. Тот не был вором в законе и по меркам преступного мира нанес Квежоевичу страшное оскорбление. Побитый вор сразу же захотел наказать Армана, однако Гули не позволил. Но мысль о мести Квежоевич не оставил.

Дело едва не кончилось кровавым побоищем: через некоторое время Квежоевич с группой вооруженных боевиков решил взять штурмом виллу Гули и устроить там бойню. Но вендетте помешал турецкий спецназ, который успел задержать отряд мстителей, разоружить их и уложить лицом в землю.

На этом моменте за оскорбленного Кжевоевича вступился Бадри Кутаисский. Последний отправил по колониям «прогон», в котором отмечал: он не для того «страдал за воровское дело» в сибирских лагерях, чтобы всякие фраера позволяли себе бить уважаемых авторитетов.

В воровской семье нет такого человека, как Арман Дикий, — он никто и звать его никак. Наш мир не видел столь способного смутьяна и интригана, который прикрывается воровским, — из послания вора в законе Бадри Кутаисского

В итоге Бадри потребовал собрать сходку по поводу поведения Гули и спросить с него за избиение Арманом Диким потомственного вора в законе Квежоевича. По сути, речь шла о том, чтобы лишить главного вора в законе Азербайджана воровского титула.

С одобрения лидера преступного мира России Шакро Молодого Бадри Кутаисский отправился в Италию к одному из первых лиц сухумского воровского клана Мерабу Джангвеладзе, чтобы заручиться его поддержкой против Гули. Но Мераб назвал Гули своим другом и отказал гостю. Сам же Бадри Кутаисский с этого момента получил от людей Гули «черную метку».

Неприкасаемые

Весной 2022 года во многом благодаря Бадри Кутаисскому состоялась важнейшая для воровского мира сходка в Дубае. На нее прибыл освободившийся из испанской тюрьмы Таро и представители клана Шакро Молодого. Старые враги обсудили, как можно прекратить давнюю вражду.

Кроме того, участники сходки договорились, что нужно придерживаться старых правил, согласно которым воры в законе не должны браться за оружие. Впрочем, некоторые влиятельные украинские воры — к примеру, Сергей Лысенко (Лера Сумской) — с этим не согласились: они упирали на то, что «каждый вправе защищать свой дом», в том числе и с оружием в руках.

Дубайская сходка состоялась еще до истории с покушением на Бадри Кутаисского, которое якобы хотел устроить Саша Кушнер. Поэтому вопрос о судьбе лишенного титула белорусского авторитета на ней не поднимался. Сам Кушнер, как оказалось, в это время не сидел без дела — ликвидация фигуры такого масштаба, как Бадри, наверняка планировалась заранее.

Впрочем, теперь, после поимки Кушнера белорусскими силовиками, окончательный вердикт ему от преступного мира, судя по всему, не за горами. При этом, по мнению криминалиста Михаила Игнатова, за авторитетом нет таких сил, которые реально могли бы его поддержать.

По данным главного редактора ИА «Прайм Крайм» Лили Хариной, следствие считает Кушнера лишь организационным звеном между заказчиками и киллерами. При этом в роли заказчиков могли выступать родственники покойного Гули, которые приговорили Бадри Кутаисского к смерти еще при жизни босса.

Для клана Гули убийство Бадри Кутаисского могло бы стать данью памяти погибшему и возможностью поднять престиж своего клана, вес которого в криминальном мире все еще очень мал по сравнению со временем, когда Гули был жив.

Вообще, покушение на противника — закономерный финал любого воровского противостояния. Миром оно кончается редко, — Михаил Игнатов, криминалист

Между тем сегодня Бадри Кутаисский — ключевая фигура для российского криминала. Его называют преемником лидера преступного мира страны Шакро Молодого и держателем всероссийского воровского общака. Как отмечает Лиля Харина, благодаря своим связям Бадри Кутаисский является в Москве «неприкасаемой фигурой».

Еще совсем недавно в силу неких тайных договоренностей Кушнер в Минске был такой же неприкасаемой фигурой, как сейчас — Бадри в Москве. Сейчас все поменялось. Но не исключено, что одному из них еще суждено сыграть важную роль в судьбе другого, — Лиля Харинаглавный редактор ИА «Прайм Крайм»

Владимир Седов

Оригинал материала: “Лента.ру”