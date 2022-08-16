 

Мнение: Путин и Шойгу

16.08.2022, 14:40, Разное
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В интернете разгонялся фейк, что президент России очень недоволен ходом спецоперации России на Украине, что министр обороны Сергей Шойгу  вышел из доверия Владимира Путина и попал в опалу.

Но президент опроверг все эти небылицы, прилетев на открытие военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр – 2022.

Судя по фотографиям, выложенным на сайте Кремля, Сергей Шойгу был очень доволен участием Владимира Путина в мероприятии.

А выступление президента и вовсе, похоже, стало бальзамом на сердце министра обороны.

Дословно: «…сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках, чётко выполняют все поставленные задачи – шаг за шагом освобождают землю Донбасса» (отсюда).

Где тут хоть крупица недовольства президента ходом спецоперации? Этого нет и в помине.

Правда, близко к Путину, похоже, никого не подпустили. И участие президента в церемонии открытия форума и игр, видимо, можно расценивать как персональный триумф Шойгу, который всем своим видом словно  говорит: «….утритесь, злопыхатели, президент мне по-прежнему доверяет!».

Источник: Ирек Муртазин


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