 

Предприниматели: Программа “Миллион призов” – возможность получить новых клиентов

16.08.2022, 13:50, Разное
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В программе “Миллион призов” участвуют десятки компаний: продуктовые супермаркеты, магазины одежды и обуви, заведения общепита и другие предприятия. PR-директор ГК “Детский мир” Наталья Рычкова сообщила, что сеть участвует в акции в четвертый раз.

Она уверена, что семьи с детьми с удовольствием воспользуются выигрышными сертификатами. “А мы получаем дополнительную возможность рассказать покупателям об акциях, которые еще есть в “Детском мире””, – поделилась Рычкова.

Постоянным участником “Миллиона призов” является и сеть супермаркетов “Виктория”. В этом году компания решила использовать дополнительный механизм привлечения обладателей сертификатов “Миллиона призов” и анонсировала для них дополнительную скидку – 5% на покупки.

“Акция пользуется большой популярностью у покупателей. Это масштабный проект, который объединяет крупнейшие сетевые объекты торговли и услуг и позволяет москвичам, участвующим в программе, реализовать выигранные баллы в сотнях магазинов с огромным выбором продуктов питания и товаров повседневного спроса”, – цитирует издание “Утро.ру” гендиректора торговой сети Олега Жуникова.

Для сети магазинов “Спортмастер” участие в акции – возможность поддержать активных москвичей, которые любят спорт и проявляют себя в общественной жизни. “Такие люди должны получать поощрения, и наша компания готова их поддержать”, – сказал член правления ГК “Спортмастер” Сергей Агибалов.

В этом году среди участников дистанционного голосования разыграют 600 тысяч ценных призов: 100 автомобилей и сертификаты на три, четыре, пять и 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.

Победителей определят в течение трех дней – 10, 11 и 12 сентября. Для участия нужно проголосовать онлайн в день выборов муниципальных депутатов до 20:00 накануне каждого розыгрыша.

Выборы муниципальных депутатов Москвы пройдут 9-11 сентября. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.


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