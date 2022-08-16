 

В Москве такси сбило стоящих на тротуаре женщину с ребенком

16.08.2022, 13:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне в Москве в Прибрежном проезде столкнулись автомобиль такси Kia Rio и BMW. Из-за удара такси вынесло на тротуар, где находились пешеходы. Об этом сообщает “Царьград”.

В итоге машина снесла двух человек – женщину и ее восьмилетнего сына. Как оказалось, пострадал и водитель такси. По данным VSE42.RU, пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По данным “Вестей Подмосковья”, таксист пытался повернуть налево, но при этом не пропустил иномарку. По факту дорожно-транспортного происшествия началась проверка.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07.22 / Создан тест для определения слабоумия у будущих детей

06.05.22 / Мнение: Россия способна достичь своих целей (денацификации и демилитаризации) на Украине с помощью обычных вооружений и не заинтересована в глобальной ядерной войне

10.04.22 / Мнение: Попытка “отменить” русскую культуру

15.06.21 / Вытянут силуэт и подчеркнут стройность: как выбрать идеальную юбку

11.06.21 / “Нет творчества, но есть предпринимательская жилка”: легендарный вайнер 2010-х гг. высказался о Даве и других блогерах

03.02.22 / Мнение: В Израиле шутят

14.07.22 / В Нидерландах сообщили, что газ в стране не станет дефицитом при остановке импорта из РФ

12.05.22 / Ну, не подстава ли, а? – Личное мнение

29.05.22 / Душный Ксюндель и весёлая Аллочка – Личное мнение

16.04.22 / Мнение: Хроники обезгаживания Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика