В Москве такси сбило стоящих на тротуаре женщину с ребенком

Накануне в Москве в Прибрежном проезде столкнулись автомобиль такси Kia Rio и BMW. Из-за удара такси вынесло на тротуар, где находились пешеходы. Об этом сообщает “Царьград”.

В итоге машина снесла двух человек – женщину и ее восьмилетнего сына. Как оказалось, пострадал и водитель такси. По данным VSE42.RU, пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По данным “Вестей Подмосковья”, таксист пытался повернуть налево, но при этом не пропустил иномарку. По факту дорожно-транспортного происшествия началась проверка.