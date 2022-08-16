Новый электрокроссовер Mercedes-Benz EQB 2023 года появился в продаже на рынке Австралии

В Австралии поступил в продажу новый кроссовер Mercedes-Benz EQB.

Покупателям доступны пока две версии автомобиля в базовом исполнении. В начальной комплектации под капотом установлен электродвигатель на 188 л.с. мощности. Разработчики анонсировали, что запас хода на электротяге достигает 371 км. В салоне предусмотрели качественную обивку кресел, два дисплея на 10.25 дюйма, а также беспроводную зарядку.

Новый электрический кроссовер Mercedes-Benz EQB имеет светодиодную оптику, датчики света и дождя. Приобрести электрическую модель можно по цене от 62,5 тысяч долларов в пятиместной модификации. Семиместный кроссовер оценивается производителем в 67,5 тысяч долларов. Остальные данные пока не озвучены.