 

Новый электрокроссовер Mercedes-Benz EQB 2023 года появился в продаже на рынке Австралии

16.08.2022, 13:45, Разное
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В Австралии поступил в продажу новый кроссовер Mercedes-Benz EQB.

Покупателям доступны пока две версии автомобиля в базовом исполнении. В начальной комплектации под капотом установлен электродвигатель на 188 л.с. мощности. Разработчики анонсировали, что запас хода на электротяге достигает 371 км. В салоне предусмотрели качественную обивку кресел, два дисплея на 10.25 дюйма, а также беспроводную зарядку.

Новый электрический кроссовер Mercedes-Benz EQB имеет светодиодную оптику, датчики света и дождя. Приобрести электрическую модель можно по цене от 62,5 тысяч долларов в пятиместной модификации. Семиместный кроссовер оценивается производителем в 67,5 тысяч долларов. Остальные данные пока не озвучены.


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