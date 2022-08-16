 

Егора Литуева официально реабилитировали

16.08.2022, 13:45, Разное
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Гендиректора крупного забайкальского золотодобывающего предприятия «Ксеньевский прииск» Егора Литуева реабилитировали после необоснованного привлечения к уголовной ответственности за растрату и незаконную рубку леса. Государство принесло Литуеву официальные извинения. 

Как отметил прокурор Центрального района Читы Александр Будаев в тексте официального извинения, Егору Литуеву было предоставлено право обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда, восстановлении трудовых и прочих прав, которые были ущемлены в результате уголовного преследования. Также Литуев может через суд взыскать денежную компенсацию морального вреда.


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