Егора Литуева официально реабилитировали

Гендиректора крупного забайкальского золотодобывающего предприятия «Ксеньевский прииск» Егора Литуева реабилитировали после необоснованного привлечения к уголовной ответственности за растрату и незаконную рубку леса. Государство принесло Литуеву официальные извинения.

Как отметил прокурор Центрального района Читы Александр Будаев в тексте официального извинения, Егору Литуеву было предоставлено право обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда, восстановлении трудовых и прочих прав, которые были ущемлены в результате уголовного преследования. Также Литуев может через суд взыскать денежную компенсацию морального вреда.