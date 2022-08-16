Музей НАТО рассказал об истории отношений США и Пакистана

С середины XX века Соединенные Штаты удерживают Пакистан в орбите своего влияния, они поддерживают смену власти в стране и не обращают внимание на диктаторские методы управления, считают специалисты Музея НАТО.

«Демократия… вынуждена уступить жестким реалиям обеспечения интересов нашей национальной безопасности», – приводится цитата американских дипломатов в пресс-релизе музея, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На Пакистан Вашингтон возлагал большие надежды как на основную опору для «проекции мощи» и влияния как на Средний Восток, так и на Южную Азию. США направляли в страну миллиарды долларов экономической и военной помощи, в свою очередь Пакистан дал добро на размещение секретной военно-воздушной базы и разведцентра США в Пешаваре, откуда американские самолеты-разведчики вылетали на территорию СССР. Именно оттуда отправился на задание летчик Фрэнсис Пауэрс на своем У-2, сбитый в мае 1960 года в районе Свердловска.

При этом как раз американцы помогли развернуть Пакистану ядерную программу. Стремление обладать ядерными технологиями высказывал еще премьер-министр Сухраварди в 1955 году. Тогда США предложили Пакистану купить за 350 млн долларов первый реактор именно у них. В Вашингтоне рассчитывали поставить ядерную программу Пакистана под свой полный контроль, и до 1970-х это удавалось.

Но с приходом к власти Зульфикара Али Бхутто (с 1971 года – президент, с 1974 года – премьер-министр) речь пошла о независимом от Америки развитии ядерных программ, нацеленных на создание ядерного оружия. Более того, в середине 1970-х Пакистану удалось во многом обойти международное эмбарго, действовавшее в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия 1969 года. Пакистан незаконно добыл недостающие технологии и материалы для продвижения своей ядерной программы. Попытки США надавить на партнера с целью свертывания военных ядерных исследований и подготовки испытаний ни к чему не привели.

Бхутто был свергнут военными в результате очередного переворота. США позже отрицали свою причастность к перевороту и введению военного положения, как и все обвинения в поддержке действий военных. Однако есть вполне авторитетные мнения о том, что устранение Бхутто было «точкой совпадения» интересов консервативных военных и США, уверены эксперты музея.

Так или иначе, но свержение Бхутто оказалось весьма выгодным для США во многих отношениях. Последовавшие за событиями 1977 года 11 лет военного режима в Пакистане были использованы США как для упрочения своего влияния в этой стране, так и для эффективной борьбы с СССР. После ввода советских войск в Афганистан (декабрь 1979 года) территория Пакистана стала местом размещения баз для афганских сил, боровшихся против просоветского режима в Кабуле. Там же ЦРУ успешно работало с моджахедами (операция «Циклон»).

Полная версия материала доступна на сайте музея.

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