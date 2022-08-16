 

В ДНР погибла волонтер и российский журналист Земфира Сулейманова

16.08.2022, 13:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский журналист погибла под Донецком, подорвавшись на противопехотной мине «Лепесток», сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По сообщению СЦКК ДНР, 15 августа в Кировском районе в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» ранена девушка 1997 года рождения – репортер российского телеканала. От полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице», – написал он в своем Telegram-канале.

Как рассказал координатор незарегистрированной партии «Другая Россия им. Э. В. Лимонова» Михаил Аксель, Сулейманова была членом партии, занималась гуманитарной помощью в Донбассе, в частности, развозила продуктовые наборы, лекарства». Помимо гуманитарной деятельности, она была начинающим журналистом и снимала материалы для партийных соцсетей.

По словам Акселя, волонтер ехала в машине, под Донецком автомобиль наскочил на мину, водитель выжил. Повреждения свидетельствуют о том, что взрыв был большей мощности, чем сила взрыва «Лепестка», пишет ТАСС.

Уточняется, что врачи весь вечер пытались спасти жизнь девушки, но травмы оказались несовместимы с жизнью. 11 августа Сулейманова написала в своем Telegram-канале, что у нее первый выезд. Девушку похоронят в Нижнем Новгороде.

В июне представители СМИ ЛНР и РФ возложили цветы к установленному у Дома правительства республики памятному знаку в честь журналистов, погибших при освещении событий в Донбассе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03.21 / В Украине увеличили количество пунктов, где делают прививки от COVID-19

11.08.22 / ВСУ обстреляли приграничные поселки в Глушковском районе Курской области

07.11.20 / В Курск прибыл «Поезд Победы»

28.11.21 / В Португалии соперник “Бенфики” украинца Яремчука не смог насобирать игроков, матч остановили при счете 7:0

14.08.22 / Число пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло 34

26.08.21 / Экспорт лома нужно запретить в ближайшее время, чтобы защитить экономические интересы страны – нардеп

11.06.21 / Honda анонсировала премьеру нового хетчбэка Civic 23 июня 2021 года

06.09.20 / Университет в США отстранил притворявшуюся чернокожей преподавательницу

03.09.20 / МИД Украины: Украина не ведет подрывной деятельности против Беларуси

29.07.21 / Желавший скрыться от жены и шести детей мужчина «заминировал» вокзал Хабаровска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика