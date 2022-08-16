Секреты жиросжигающего завтрака: самые полезные продукты для похудения, которые стоит включить в свое утреннее меню

Если вы изо всех сил стараетесь похудеть, что поможет вам успешно достичь своей цели? Большинство современных «жиросжигателей» (различные подавители аппетита, блокаторы жиров или углеводов) либо опасны, либо не очень эффективны. Не стоит сбрасывать со счетов и их довольно высокую цену.

К счастью, было доказано, что использование нескольких натуральных продуктов и напитков повышает метаболизм и помогает бороться с увеличением веса. А что может быть прекраснее, чем начать день с чистой совестью и полной уверенности в себе?

Омлет

Всем известно, что яйца вкусны, универсальны и богаты полезным белком. Кроме того, они входят в число лучших сытных натуральных продуктов, способных устранить чувство голода. Их потребление не только продлевает чувство сытости и стимулирует потерю жира, но и приносит пользу для сердца.

Исследования показали, что цельные яйца помогают улучшить здоровье сердца у людей с избыточным весом и ожирением, которые обычно входят в группу риска. Так что в следующий раз, когда вы зададитесь вопросом, какой жиросжигающий завтрак приготовить, сразу же подумайте о яйцах. Какой бы способ приготовления вы ни выбрали, конечный результат всегда будет супервкусным!

Для достижения наилучших результатов сочетайте яйца с другими продуктами для похудения, которые способствуют большей потере веса. Речь идет об оливковом масле, нескольких видах листовой зелени и авокадо. Это будет по-настоящему изысканный завтрак!

Блинчики с сывороточным протеином

Пользу от применения сывороточного протеина трудно переоценить: его потребление способствует росту мышечной массы, подавляет аппетит, усиливает чувство сытости и ускоряет обмен веществ сильнее, чем другие источники белка.

Можно ли задействовать сывороточный протеин для приготовления жиросжигающего завтрака? Конечно! Например, чтобы сделать протеиновые оладьи, взбейте 2 яйца (или одно яйцо и два белка), 1 столовую ложку (30-35 г) протеинового порошка, небольшой банан, 1 ложку орехового масла, щепотку корицы и каплю ванильного или миндального экстракта (по желанию).

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Вы можете использовать блендер, чтобы облегчить себе работу и ускорить процесс. Затем добавьте небольшое количество воды для получения консистенции блинного теста, хорошо размешайте и обжарьте на заранее разогретой сухой сковороде на среднем огне.

Думаете, на этом все? Ошибаетесь! Как насчет того, чтобы украсить свои блины несколькими красными ягодами или небольшим количеством кленового сиропа без сахара? Вы непременно оближите пальчики от такого завтрака!

Завтрак с болгарским йогуртом

Многие называют болгарский йогурт самым лучшим в мире: он очень питательный и в то же время легкий. Это прекрасный источник белка, калия и кальция, который, кроме того, содержит чрезвычайно полезные пробиотики для вашей кишечной флоры.

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Натуральный болгарский йогурт может даже уменьшить симптомы синдрома раздраженного кишечника, такие как запоры и вздутие живота. Богатый линолевой кислотой, он снижает аппетит и способствует снижению веса.

Соедините чашку жирного простого йогурта с горстью маленьких красных ягод на ваш выбор (или мелко нарезанной клубникой). Как результат, вы получите не только жиросжигающий завтрак, но и десерт для похудения с низким гликемическим индексом, который можно съесть 2-3 раза в неделю без угрызений совести. Если вы хотите немного увеличить потребление углеводов, а также пищевых волокон, добавьте ложку овсяных хлопьев.

Утренние напитки

И кофе, и зеленый чай хороши для похудения: вы можете с легкостью включить их в свой ежедневный утренний распорядок. То же самое касается чая улун, который здорово улучшает процесс пищеварения. Итак, добавьте один из этих ароматных горячих напитков к своему жиросжигающему завтраку и ждите мгновенных результатов!