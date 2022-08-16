Весной-2022 списки трендовых рисунков пополнит газетный принт: как его вписать в образ (на примере инфлюенсеров)

Впервые одежда с газетным принтом появилась в 30-е годы прошлого века. На создание вещей с таким рисунком итальянского дизайнера Эльзу Скиапарелли вдохновили шапочки из газет, которые нередко носили жены рыбаков.

В конце 90-х и начале нулевых вещи с таким принтом вновь вошли в моду, однако впоследствии тренд перестал быть актуальным. Его попытался возродить модный дом Balenciaga в 2018 году, затем инициативу подхватил бренд “Версаче”. Популяризация тренда произошла благодаря блогерам-инфлюенсерам, которые примерили на себя одежду с таким рисунком. В их числе оказались такие знаменитости с мировым именем, как Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, модель Белла Хадид.

Блогеры-инфлюенсеры и по сей день продолжают презентовать стильные образы с вещами с газетным принтом. Вдохновляемся их идеями.

Штаны

В начале нулевых у каждой уважающей себя модницы были штаны с газетным принтом.

Создавать эффектные луки с таким изделием достаточно просто: нужно лишь подобрать однотонный и лаконичный верх. Это может быть майка, футболка, рубашка. Из обуви имеет смысл выбрать ту, которая в черно-белой гамме, чтобы она хорошо сочеталась со штанами.

На прохладную погоду можно взять на вооружение комплект из штанов с рисунком «газетка», белой футболки и «плюшевого» длинного пальто до пят. Образ дополнит миниатюрная симпатичная меховая сумочка.

Комплект из юбки и топа

Если позволяет фигура, то можно обратить внимание на комплект из мини-юбки и кроп-топа без бретелей. Оба изделия должны быть с газетным принтом.

Такой наряд выглядит стильно и современно, но нужно иметь подтянутую и стройную фигуру для того, чтобы его надеть и не смотреться нелепо. Это отличный вариант для худеньких девушек. Газетный принт позволит выглядеть чуть полнее и скрыть тем самым излишнюю худобу. Фигура станет более женственной и аппетитной.

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Кстати, этот фактор следует учитывать всем, кто хочет надеть юбку или облегающие брюки с подобным рисунком. Визуально принт добавляет объема. Если не хотите казаться крупнее, тогда рассмотрите изделия с принтом в виде юбки миди свободного кроя или просто кроп-топа.

Юбка

Прекрасную идею, как выглядеть стильно и элегантно в принте «газетка» подала Ким Кардашьян. Она совместила юбку миди-длины, простую белую майку, шлепанцы с силиконовыми перепонками (очень трендовая модель). Образ стал более целостным благодаря сумочке с газетным принтом.

Поскольку в образе преобладают светлые оттенки, наряд очень красиво смотрится на смуглых загорелых девушках.

Топ

Если вы опасаетесь одежды с принтом «газетка», тогда можете выбрать самый безопасный и не кричащий вариант. Речь идет о майке, футболке или кроп-топе с таким рисунком. Такая вещь точно не будет вас полнить. Вы можете сочетать подобный верх с темными брюками или джинсами. Если на улице прохладная погода, то можно набросить блейзер оверсайз.

Красиво и нарядно смотрится сочетание верха с газетным принтом с белоснежными брюками или джинсами. В качестве обуви лучше брать ботинки в мужском стиле. Либо можно остановиться на спортивной обуви. К примеру, на кроссовках или на кедах.