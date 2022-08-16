СК: 80 процентов всех взяток даются по методичке «Красной Бурды»

Следственный комитет России прокомментировал решение в третий раз запретить фельетон сатирического журнала «Красная Бурда» под названием «Как брать и давать взятки, чтобы потом за это не взяли».

По словам силовиков, именно из-за этого текста в стране до сих пор не побеждена коррупция.

Прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа посетовал на привычку россиян «читать тексты вкривь и вкось».

– Люди у нас в стране необразованные, в том числе и чиновники, тексты читают вкривь и вкось, пометку «юмористическое издание» не замечают и текст принимают за руководство к действию. Потом пытаются отшутиться. Нет, друзья, не выйдет. Ну, кроме случая с КАМАЗом монет, тогда действительно отшутились, – сказал он.

Согласно статистике, при обыске пойманных на взятке чиновников, более чем у половины находили распечатанный или переписанный от руки «Справочник коррупционера», многие фразы в котором были подчёркнуты цветными карандашами.

Порою доходит до комичного: три мэра города Скипидарск один за другим были арестованы за попытку дать взятку, причём каждый из них начинал разговор с комиссией с первого приёма, описанного в справочнике – рассказа о трёх с половиной миллионов причин, почему они не могут помочь. Мэры городов уже намерены обжаловать своё решение в суде и переложить ответственность за преступления на «Красную Бурду».

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