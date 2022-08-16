Сопутствующая ущербность

За последние два года РФ растеряла умение ценить человеческие жизни. Колонка Бориса Вишневского.

Два года назад планету накрыла волна коронавирусной эпидемии. Тогда почти у каждого из нас появился свой печальный список друзей и близких, ставших жертвой эпидемии. Привычным стало открывать дверь плечом, не прикасаясь к ручке, здороваться — локтем, и нажимать кнопку лифта ключом от дверей. Маски или респираторы стали непременной деталью одежды, а антисептик в кармане — таким же привычным, как носовой платок. И все выучили слова «сатурация», «КТ», «ИВЛ» и «социальная дистанция». И «зум» стал не рычажком на фотоаппарате, приближающим или отдаляющим объект съемки, а одним из главных средств коммуникации. И в обиход вошло абсурдное слово «самоизоляция»…

Петр Саруханов / «Новая газета»

«Мир уже не будет прежним», — вздыхали мы о «доковидном» времени. Уверен: после 24 февраля очень многие предпочли бы даже тот, «ковидный» мир — нынешнему.

Предпочли бы спорить о прививках, «масочном режиме» и QR-кодах, а не о «специальной военной операции». Сторонники которой, заметим, как правило, не утруждают себя помощью тем, кто в результате стал беженцем и приехал в Россию: они к ним совершенно равнодушны.

Петербургская практика показывает, что подавляющую часть волонтерской работы по помощи беженцам с Украины — как тем, кто хочет уехать в Европу, так и тем, кто хочет оставаться в РФ — берут на себя те, кто к спецоперации может относиться, мягко говоря, скептически. Такие как правозащитник и архиепископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко и его жена, поэт и градозащитник Наталия Сивохина, как журналист и обладатель Гран-при петербургского «Золотого пера» Галина Артеменко, и многие, многие другие.

Круглые сутки отвечающие на звонки беженцев и волонтеров, непрерывно организовывающие для них то медицинскую помощь, то транспортировку к границе, то составление нескончаемых списков и сбор вещей для беженцев, которые лишены самого необходимого, то доставку этих вещей в ПВР — «пункт временного размещения» беженцев в Тихвине под Петербургом.

Как у них хватает сил для этого буквально подвижнического труда — даже не представить.

Но где же те, кто всей душой «за» спецоперацию? А вот где: на входной двери в упомянутый ПВР красуется эмблема «Единой России».

Видимо, они полагают, что этого обозначенного участия в судьбах беженцев вполне достаточно —

а об остальном пусть позаботятся волонтеры, которых периодически клеймят то «национал-предателями», то «иностранными агентами»…

Пункт временного размещения беженцев в Тихвине. Фото: 47channel.ru

Да, в прежнем, «ковидном», мире трудно было порой кого-то убедить или разубедить: часто получался разговор слепого с глухим.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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