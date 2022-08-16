Мнение: О преддверии невозможного, но всё же неизбежного исхода

Слушать и слышать тех, чьи слова, быть может, неприятны, тоже нужно и важно. Чтобы не кусать потом локти, как минимум. Но в начале — о главном.

На российский международный военный форум «Армия-2022» президент РФ Владимир Путин прибыл с тонкой папочкой белого цвета в правой руке. Открыта она была уже только на передвижной трибуне главной сцены парка «Патриот». Что указывает на простой факт: над «протокольной» речью Верховный Главнокомандующий работал всё же сам. Пусть и на материале спичрайтеров.

И что же он такого сказал?

Во-первых, поприветствовал только зарубежных гостей форума, но не его участников с российской стороны. Что стало для последних «холодным душем» и обозначило некий градус раздражения.

Во-вторых, отметил, что «наши воины… выполняют все поставленные задачи – шаг за шагом освобождают землю Донбасса». Тут, конечно, хотелось бы узнать поточнее: была ли им шесть месяцев назад поставлена боевая задача именно в такой формулировке — освобождать только «землю Донбасса», причём строго «шаг за шагом» и ни капли быстрее? Ну и любопытно было бы услышать мнение наших «американских соотечественников». Что сказал бы средний Джон, услышь он в сентябре 2003 года от президента Джорджа Буша-младшего, что в рамках спецоперации «Иракская» свобода доблестная армия #США «шаг за шагом освобождает» землю Джумхурията аль-Ирак, сражаясь за мирную жизнь иракского народа. Для стопроцентных «танкистов» могу напомнить, что вся активная фаза тогда заняла 21 день.

Ну и в-третьих, Владимир #Путин ещё раз поблагодарил «российских оружейников за оснащение армии и флота современным оружием, которое сегодня работает на победу». Вот на этом стоило бы остановиться подробнее.

Сейчас в российском обществе зреет, как минимум, недоумение. Люди хотят, например, более внятных ответов по срокам и целям. Накопилась объективная усталость от затянувшегося отсутствия каких-то существенных подвижек. Это сегодня фиксируют все социологические службы страны. Консенсус…

Но за ним скрывается ситуация уже угрожающая. И не в протестных настроениях дело. Реальная беда вообще не касается «общественного мнения», которое в данном случае инертно и по-прежнему руководствуется стереотипами 24 февраля, пусть и с небольшой поправкой. Проблема в другом, и её, как водится, лучше видят не военные, а гражданские. Люди мирной профессии — экономисты. Как минимум один из них не побоялся обозначить горькую правду. Нынешние темпы уже начинают играть против России.

Потому что отечественный ВПК, судя по сообщениям «с мест», оказался перед необходимостью восполнять не только расход вооружений и боеприпасов в процессе боевых действий высокой интенсивности, но и потери вследствие применения противником тактики поражения складов в «прифронтовой зоне». Ахиллесовой пятой российской «оборонки» является сейчас не столько зависимость от импортных станков и комплектующих, сколько наблюдаемая неспособность выпускать продукцию в масштабах б. #СССР: если в 1984 году с конвейеров одного только «Уралвагонзавода» сошло 1559 новых танков, то в последние годы весь ОПК отчитывался о 150-200 штуках в год. Причём, часть их не производилась, а лишь «модернизировалась». И если ещё недавно правительственные кураторы ОПК заявляли, что «комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объёмах», то после смены его руководства оптимизм в информационном пространстве заметно поутих.

То есть, налицо принципиальное отличие России 2022 года от, например, Советского Союза 1941-го. К началу Великой Отечественной войны советская #промышленность обеспечила создание такого потенциала вооружённых сил, который был несравним с имевшимся у нацистской Германии. И даже после огромных потерь начального периода войны советская «оборонка» перестроилась довольно быстро, наладив — с помощью ленд-лиза – массовый выпуск вооружений, боеприпасов и техники. Но сейчас даже работа в три смены не изменит ситуации кардинально: для кратного увеличения выпуска не хватает ни комплектующих, по большей части импортных, ни мощностей, многократно «оптимизированных» в 1990-е, ни работников. Сегодня из 1150 предприятий российского ОПК кадровый дефицит испытывают более 50%. При этом нехватка инженеров-технологов в отрасли составляет порядка 17%, инженеров-конструкторов – 22%, рабочих различных специальностей – 40%.

Прогноз неприятен и неутешителен одновременно. «Мне кажется, что в той же мере, в какой итог Великой Отечественной войны во многом был предопределён огромными промышленными возможностями #СССР, исход спецоперации будет определён тем, какое количество оружия сможет произвести российская #промышленность в условиях западных санкций… В следующие полгода всё будет зависеть от российских оборонщиков, и если вдруг они не справятся, итог операции окажется таким, о котором в Кремле, вероятно, сейчас боятся даже помыслить», — прогнозирует экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. И его «эзопов язык» вполне понятен, хотя и весьма неприятен на слух среднему российскому обывателю.

Да, не все «неприятные» прогнозы всяких иноземцев имеют свойство сбываться. Но… если учёный всё же прав?

Какой у Кремля есть план на этот счёт?

А у вас он есть на такой расклад?

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