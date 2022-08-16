Абсолютный хаос — эксперт Fox News о провальной миграционной политике Байдена на границе с Мексикой

Из-за вспышки насилия жители Техаса на границе с Мексикой вынуждены спасаться бегством, пишет Fox News. После отказа Байдена от программы по сдерживанию притока мигрантов, начатой при его предшественнике Трампе, ситуация напоминает, как отметил эксперт в эфире телекомпании, полный абсолютный хаос. Американцы уже не чувствуют себя в безопасности. При этом администрация Байдена знает, что происходит, но отказывается заниматься этим, отметил ведущий Fox News.

В эфире рубрика Fox News — Alert. Государственным служащим США в Тихуане рекомендовано найти убежище, поскольку из-за действий картеля в городе воцарилось насилие. Всё началось с тюремного бунта, который в выходные перерос в повсеместный хаос. Поджигали автомобили, по меньшей мере 11 членов враждующих группировок погибли. Атмосфера ужаса затронула и приграничные районы Калифорнии. Жители граничащих с Мексикой территорий Техаса спасаются бегством от последствий этих событий — неконтролируемого миграционного кризиса. Их призывы привлечь виновных в происходящем к ответу никто не слышит. Поэтому их слушаем мы. Смотрите наш сюжет.

ЛОУРЕНС ДЖОНС, ведущий FoxNews: Министр внутренней безопасности США заявляет, что граница защищена. Это так?



МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ №1: Это совершенно не так. Граница открыта, с тех пор как Байден стал президентом.



МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА №1: Граница не закрыта, и мы видим последствия этого по всей стране.



МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ №2: Граница не охраняется. Даже в пограничной службе, которая ему (министру. — ИноТВ) подчиняется, говорят, что она не защищена.



МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА №2: Я родилась и выросла тут. И я видела, как ситуация на границе менялась при разных администрациях. При Трампе она действительно охранялась, я чувствовала себя в безопасности, гуляя по моему городу. Сейчас, при Байдене, я не могу пройти по улице, не увидев нелегалов, которые просто сидят на земле, не могу проехать на машине, не увидев автобусы, в которых перевозят нелегальных мигрантов. Сейчас я не чувствую себя в безопасности и хотела бы, чтобы Байден принял какие-то меры.



МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА №3: Время идёт, и граница становится всё менее защищённой. Девушки моего возраста и даже младше становятся жертвами торговли людьми и сексуального насилия. Значительной части желающих пересечь границу не удаётся, тем не менее нынешняя администрация не приняла мер по ужесточению ответственности за незаконную иммиграцию, а это только мотивирует людей приезжать в приграничные районы. Это действительно влияет на демографию латиноамериканского населения.



ЛОУРЕНС ДЖОНС: Как Вам кажется, беспокоит ли эта проблема президента Соединённых Штатов?



МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА №4: Я бы очень хотела на это надеяться, но, думаю, его это не волнует.



ЛОУРЕНС ДЖОНС: Сейчас к нам присоединяется председатель Национального совета работников Службы пограничного контроля США Брэндон Джадд. Брэндон, спасибо, что Вы с нами. Итак, это техасцы, люди, вынужденные жить с этой проблемой каждый день. Они все представители разных рас, все разного происхождения, но говорят они одно и то же.



БРЭНДОН ДЖАДД, председатель Национального совета работников Службы пограничного контроля США: Да, ты отлично осведомлён о том, что происходит в Техасе, это место близко и дорого твоему сердцу. Ты прекрасно знаешь, что там творится. Мы видим полный, абсолютный хаос. Это печально, потому что ситуация может быть иной. Мы можем взять всё под свой контроль за одну ночь. Детище Трампа — программа протоколов защиты мигрантов, более известная как «Оставайтесь в Мексике» (Remain in Mexico), в корне изменила ситуацию. Он имел дело со сложными вопросами, в том числе с проблемой нелегальной иммиграции, а поскольку конгресс ему не содействовал, он взял всё в свои руки. Он внедрил меры и программы, которые позволили нам обезопасить границу наилучшим за последние 45 лет образом. У нас была тщательно охраняемая граница попросту благодаря правильным принимаемым мерам и удачно имплементированным программам. Когда Байден занял президентское кресло, он тут же избавился от всего этого комплекса программ и мер — именно поэтому мы наблюдаем взрывной рост нелегальной иммиграции. Попутно с этим появляются и другие, сопряжённые проблемы: насилие картелей, преступные группировки, которые попадают в США, всё, что связано с незаконной иммиграцией. Не нужно удивляться, что объём наркотиков у нас в стране пропорционален уровню нелегальной иммиграции, потому что картели сегодня в оперативном плане контролируют наши действия на границе.



ЛОУРЕНС ДЖОНС: Интересно. Наши источники в Техасе сообщают, что работники специальных служб уходят в массовом порядке, потому что больше не хотят заниматься этими вопросами. И я слышал то же самое от работников пограничной службы. Я бы хотел узнать Ваше мнение касательно ситуации с беспорядками, учинёнными бандами в Тихуане, ведь это происходит прямо по ту сторону границы. Вы знаете, в начале года сообщалось, что существует тоннель, ведущий из Тихуаны до самого Сан-Диего. Как это влияет на национальную безопасность США?



БРЭНДОН ДЖАДД: Эта ситуация демонстрирует, насколько быстро и легко что-то незначительное может перерасти в убийства и насилие. Когда мы видим сгоревшие машины, когда слышим об убийствах, которые происходят прямо у нашей границы, мы понимаем, что всё это коснётся и Соединённых Штатов, нужно лишь вспомнить, что происходило в штатах, расположенных весьма далеко от границы. Спросите ту 10-летнюю девочку из Огайо, которую изнасиловал нелегальный приезжий, хорошо ли охраняются наши границы? Что она вам ответит? Спросите того отца из Флориды, которого убил его «приёмный ребёнок», заявлявший, что ему 17 лет, когда на самом деле ему было 24 года, Министерство здравоохранения и социальных служб США, которое поместило его в эту семью. Я убеждён: все эти люди ответят, что границы не охраняются. Спросите любого стража правопорядка, работающего в приграничье, — вам ответят, что граница плохо защищена. Всё это возвращает нас к вопросу: есть ли у властей политическая воля, достаточная для того, чтобы принять меры и программы, которые позволят не допустить у нас в США того, что сегодня происходит в Тихуане.



ЛОУРЕНС ДЖОНС: Я не верю в силы администрации президента. Они знают, что делать, но отказываются заниматься этим. Спасибо Вам большое, Брэндон.

Дата выхода в эфир 14 августа 2022 года.