 

Половина поляков считает, что Германия должна заплатить их стране репарации

16.08.2022, 12:40, Разное
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Отчёт о военных потерях Польши в результате немецкой агрессии во время Второй мировой войны, который будет представлен 1 сентября, поддерживает 56,5% поляков. Опрос, проведённый специально для портала Do Rzeczy, показывает, что половина поляков считает справедливым добиваться выплаты репараций со стороны Германии.


АР

На вопрос: «По Вашему мнению, должна ли Польша требовать от Германии выплаты репараций за ущерб, нанесённый немецкими преступлениями во время Второй мировой войны?» — 50,3% поляков ответили положительно: 28,4% сделали свой выбор в пользу ответа «обязательно должна», и 22% — «скорее всего, должна». Опрос был проведён специально для портала Do Rzeczy.  

Противоположного мнения по этому вопросу придерживаются 43,1% поляков: 19,8% считает, что Польша «определённо» не должна требовать от Германии репараций, а 23,3% — что, «скорее всего», не должна. Ответ «не знаю / сложно сказать» выбрали 6,6% респондентов.

Отвечая на вопрос, в какие учреждения польскому правительству следует обращаться, чтобы получить репарации от Германии за военные потери, 37,3% предложили арбитражные и международные суды; 21,6% — ЕС; 14,1% — Совет Европы; 10,9% — немецкие суды; 10,2% — польские суды. 

56,5% респондентов уверены, что отчёт о военных потерях Польши в результате немецкой агрессии во время Второй мировой войны, который будет представлен 1 сентября, необходим. 36,6% придерживаются противоположного мнения, резюмирует Do Rzeczy. 


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