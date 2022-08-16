Сальма Хайек восхитила фанатов лицом без макияжа на фото в купальнике

Сальме Хайек уже 55 лет, однако она по-прежнему в отличной форме. Накануне она восхитила своих поклонников фото в купальнике, на котором ее лицо изображено без фильтров и макияжа.

В начале сентября американской актрисе мексиканского происхождения Сальме Хайек исполнится уже 56 лет. Однако и в свои годы номинантка на «Оскар» выглядит свежо и молодо. Причем для этого ей даже не обязательно пользоваться специальными фильтрами при публикации снимков в соцсети. Также эффектно звезда картин «От заката до рассвета» и «Дикий, дикий Вест» выглядит и без тщательно подобранного макияжа, как это делают другие селебрити. Так, одна из последних публикаций артистки в социальной сети показывает ее внешний вид в купальнике и без применения косметических средств.

Поклонники с восхищением восприняли такое откровенное фото, похвалив за прекрасную форму. За короткое время пост Сальмы Хайек набрал большое количество отметок «Нравится» и комментариев с похвалой в ее адрес. Понравился фанатам и стильно подобранный образ звезды, которая выбрала для фотосессии эффектную шляпу, розовый купальник и пеструю накидку.

Стоит отметить, что несмотря на сорвавшуяся помолвку с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, через два года, в 2009 году Сальма Хайек все же вышла замуж за возлюбленного. На тот момент у них уже была полуторалетняя дочь Валентина Палома Пино. В 2017 году актриса опубликовала интервью о сексуальных домогательствах к гней со стороны Харви Вайнштейна в 2002 году, когда она развивала свою кинокарьеру.