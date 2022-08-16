 

Дмитрия Нагиева в программе Первого канала “Голос 60+” заменит Лариса Гузеева

16.08.2022, 12:30, Разное
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Приближается пятый сезон программы “Голос 60+”, в котором произошли некоторые изменения. Дмитрий Нагиев не будет вести шоу, а вместо него это сделает Лариса Гузеева.
Об изменениях рассказал продюсер телеканала Юрий Аксюта. Долгожданное возвращение “Голоса” на Первый канал состоялось. Эта новость важная и запланированная. Мы вместе с Дмитрием Нагиевым решили, что после 10 лет творческой работы он возьмет перерыв. Это был юбилей “Голоса”, поэтому пришло время перемен. Конкурс открыт для певцов старшего поколения, и новый сезон открывал его для них. Мы предложили Ларисе Гузеевой, одной из наших самых ярких звезд, стать его ведущей. Встречайте новую ведущую “Голос 60+”! – поделился Аксюта.

Гузеева прокомментировала новость и заявила, что не подведет своих коллег.

“Самым неожиданным для меня было предложение стать ведущей “Голос 60+”. Было страшно, конечно. Дима Нагиев – голос “Голоса”, проекта, который существует уже 10 лет. Он отличный ведущий и прекрасно справился со своей работой. Бывает очень трудно получить повышение. Даже если тебя продвигают, это все равно сложно. Я не могу вспомнить ни одного популярного шоу, где бы появился новый ведущий и все кричали “Аллилуйя!”. Мы ждали вашего прихода!”. Так не бывает. Все складывается органично, и все к этому привыкают. И вдруг появляется Лариса. Я готов к тому, что камни будут доставлены по моему адресу. Я готов к критике. Я знаю, что она будет. Это почти неизбежно”, – заявила Лариса.


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