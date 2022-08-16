 

Вечная борьба. Как Юлия Высоцкая борется за свой брак и жизнь дочери

16.08.2022, 12:30, Разное
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Вечная борьба. Как Юлия Высоцкая борется за свой брак и жизнь дочери

Андрей Кончаловский был тесно связан с судьбой актрисы на протяжении 24 лет. Хотя их отношения считаются идеальными, это не значит, что история пары была свободна от драм. Юлий Кончаловский и Юлия Высоцкая борются за здоровье Маши с 2013 года, когда она находилась в коме после аварии.

Юлии Высоцкой 16 августа исполнится 49 лет. Она выглядит очень молодо. Секреты красоты актрисы включают в себя здоровое питание, голодание и спорт. Она является образцом выносливости во всех сферах своей жизни.

Андрей Кончаловский является мужем актрисы уже 24 года. Пара уже давно воспринимается как единое целое. Многие восхищаются счастливой парой и удивляются, как им удалось так долго оставаться вместе, не расставаясь ни на работе, ни дома. Брак – это не простая задача. Он требует от двух людей совместной работы. В кризисные времена необходимо прилагать отдельные усилия. Высоцкая, Кончаловский начали говорить об этом после того, как их дочь Маша попала в страшную дорожную аварию.

Девочку ввели во временную кому. Тогда стало известно, что ее состояние улучшается, но подробностей было недостаточно. До сегодняшнего дня родители скрывали от СМИ информацию о местонахождении Марии. Как им удалось наладить свою жизнь после этого несчастья? И как трагическая смерть Марии повлияла на их брак?


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