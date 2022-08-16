Мнение: Как Запад решает многовековую проблему России

Нефть, газ, автомобили, компьютеры — это всё важно и нужно, экономика основа всего. Военные действия тоже невероятно важны: и на западном фронте, и в других горячих точках нашей планеты. Политика, опять-таки, имеет огромное значение — сложно переоценить, к примеру, взрывное расширение БРИКС.

Однако главное следствие спецоперации — это слом вековых традиций смердяковщины, которые зародились ещё в допетровские времена, и были бережно перенесены нашими элитами и гипоэлитами через все эволюции и революции. Ещё в начале февраля огромная доля россиян чувствовала себя эдакими гражданами мира, которые по сути являются частью западной цивилизации, но формально проживают в отсталой, сырьевой и бесконечной периферийной России.

Пожалуй, они бы остались в своём аморальном заблуждении, но 24 февраля США развязали против нас очередную прокси-войну. А так как во главе США стоит сейчас страдающий от умеренной деменции Байден, американцы сделали ставку на грубую силу, полагая, будто пристрелить рубль и уничтожить экономику России — дело максимум нескольких недель.

Если бы план администрации Байдена сработал, мы бы уже платили и каялись за главный наш грех, за отказ пустить себе пулю в лоб по приказу США. Однако блицкриг полностью провалился, и потому Запад оказался в крайне неприятной ситуации. Победы нет даже на горизонте, и потому формула «победа всё спишет» не сработала, за скотство приходится отвечать. Для иллюстрации укажу на Швейцарию, которая продала свою двухсотлетнюю нейтральность, открыто выступив против России на стороне США. Если бы США выиграли в марте, всем было бы наплевать — Швейцария сделала бы вид, будто Россия не сторона конфликта, а хтоническое зло, типа ИГИЛ. Но США не выиграли, и потому сейчас наш МИД тычет швейцарцев мордочкой в лужу, объясняя им, какие они дураки.

Швейцарцы и сами всё понимают. Заместитель председателя Швейцарской народной партии (аналог нашей Единой России) заявила на днях, что Швейцария отступила от своего нейтрального статуса и потому не может быть посредником в урегулировании ситуации на Украине (ссылка). Настоящая катастрофа для страны, вся политика и экономика которой была выстроена именно на нейтральности.

В начале февраля многие российские бизнесмены и политики всерьёз собирались обустроить себе гнездо в Швейцарии. Теперь они пересматривают планы — во-первых, страшно попасть под раскулачивание и этнические чистки, во-вторых, власти Швейцарии показали себя настолько сервильными лакеями, что их слабость вызывает презрение. Связывать будущее с такой страной просто страшно.

Аналогичным образом оплошали и финны. Финны всегда тяготели к местечковому нацизму — как и многих других лимитрофов, их самосознание строилось на наивном лозунге «мы лучше русских». Опросы показывали, что финны русских не любят — уровень ненависти к русским был выше, чем где бы то ни было в Европе, даже выше, чем в Польше. Но на бытовом уровне финны весьма культурный народ, поэтому туристы ничего особенного не замечали. Иногда, правда, купленные русскими коттеджи самопроизвольно загорались, но до России такие новости почти не доходили. В России у финнов была репутация эдаких милых молчаливых увальней, тихих любителей сауны и рыбалки.

В феврале финны также приняли участие в нападении на Россию, украв наши ЗВР, попытавшись убить нашу экономику санкциями и начав бесплатно поставлять оружие бандеровским боевикам. Дальше финны подали заявку в НАТО и встали тем самым на один уровень с Прибалтикой, безнадёжно русофобским регионом.

Глава минобороны Эстонии заявляет сейчас, что Балтику надо сделать внутренним морем НАТО, то есть объединить силы с Финляндией и закрыть Балтику для русских кораблей (ссылка). Такое действие приведёт, вероятно, к горячей войне с Россией, со всеми вытекающими последствиями. С точки зрения русских, которые не интересовались политикой и историей, это какая-то запредельная глупость — тихая нейтральная Финляндия, которую обожали наши туристы, внезапно решила напасть на огромную ядерную державу. Отмазки финнов, «мы боялись, что Россия сама на нас нападёт», пригодны разве что для внутреннего употребления. Повторюсь, до февраля 2022 русские финнов любили, это был один из самых дружественных нам (как мы считали) народов. После февраля 2022 финны выглядят жалкими и агрессивными. Кстати, ещё и вороватыми, так как финские предприятия воспользовались СВО как предлогом, чтобы кинуть русских покупателей на деньги (ссылка).

Пожалуй, быстрее всего трезвеют самые отбитые наши оппозиционеры, самые ярые любители Запада, самые верные слушатели «Эха Москвы» — вот та самая креативная публика, которая выходила на Болотную с белыми ленточками в петлицах. Новости о начале спецоперации заставили её взвыть от ужаса и либо отправиться за рубеж, либо как минимум начать думать о запасном аэродроме за рубежом.

К счастью для России, политики Европы и тут продемонстрировали вместо мягкой силы мягкую слабость. Европе следовало принять русских коллаборационистов как родных, подогреть деньгами, устроить на работу, раздать им почётные должности и сделать флагоносцами на парадах гордости.

Европа поступила иначе. Русские — евреи 21-го века, так что отношение современного Запада к русским мало чем отличается от отношения к евреям 100 лет назад. Вот типичное рассуждение отрицательного героя западного фильма (смотреть с отметки 6:47)

Кому лень смотреть видео, там отрицательный герой сравнивает евреев с крысами. Вот и русский оппозиционер для Запада — ровно такая же крыса, как и любой другой русский. Поэтому если крыса прилетает в Евросоюз, её следует выгнать оттуда по трём причинам:

1. Это крыса, а крысам не место среди арийцев.

2. Крыса предала других крыс, а предатели заслуживают презрения.

3. Крыса халтурит, она должна вернуться в Россию и кусать Путина.

Исходя из этих соображений, в Евросоюзе собираются запретить выдачу шенгенских виз россиянам (ссылка). МИД Литвы поясняет идею с традиционной для прибалтов прямотой (ссылка):

Евросоюзу стоит прекратить выдавать шенгенские визы россиянам, чтобы в России оставалась наибольшее количество оппозиционно настроенных граждан, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в эфире Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом). Ранее МИД страны призывал запретить въезд россиян на уровне Евросоюза.

«Когда мы говорим, что в России могло бы быть 5–10% людей, выступающих против войны, то речь бы уже шла о миллионах. Вы хотите, чтобы эти миллионы были внутри России или за ее пределами? Я верю, что перемены происходят внутри. И если мы верим, что в будущем нас ждет демократическая Россия, то ее становление будет происходить изнутри»,— заявил Ландсбергис (цитата по «Коммерсанту»).

Высказывание литовского министра прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что не надо давать визы российской оппозиции – «пусть сидят в стране и готовят перемены». Пусть сидят? Добрый Ландсбергис четко обозначил «поддержку», — написала она в своем Telegram-канале.

Понятно, что никто в России не собирается сажать коллаборационистов ни миллионами, ни даже тысячами. Массовые посадки — симптом плохой работы вертикали, следствие управленческой слабости. К примеру, при Сталине государство было очень неустроенным, поэтому Сталину приходилось сажать и расстреливать всех подряд, чтобы только удержаться у власти. Но дальше на смену вождю пришли значительно более компетентные политики, и практика массовых репрессий прекратилась. Диссидентов, которых при Сталине поставили бы к стенке, при Брежневе просто вызывали на профилактическую беседу в КГБ.

Но это понимаем мы с вами, так как мы с вами стоим на позиции государственников и, вообще, высоко оцениваем работу нашего президента. А вот для перебежчиков, вставших на сторону врага, ехидная реплика Марии Захаровой — прямая угроза казематами, которую они воспринимают максимально серьёзно. Они действительно думают, что вот сейчас благоустроенная Европа вышлет их в Россию, а в России их немедленно бросят на арену Колизея, на расправу свирепым цепным псам режима.

Представьте себе глубину трагедии, которую переживают сейчас эти несчастные. Запад был для них центром всей жизни — светлым и добрым местом, с мыслями о котором они просыпались и засыпали. А сейчас Запад с омерзением берёт их перчаткой за шкирку, как подвальных крыс, и вышвыривает в царство Мордора, на пытки или на гибель.

Вот один из бесчисленных диалогов в Твиттере (ссылка):

— Я лично собрала огромное количество медикаментов для госпиталей Украины, принимала у себя беженцев, работала волонтёром. Теперь меня нужно вернуть [в Россию] и посадить там на 20 лет?

— *на мове* Никто не собирается разбираться в сортах дерьма. Хороший русский — мёртвый русский.

Формула, кстати, не новая. Во ходе геноцида, который американцы устроили индейцам, они говорили ровно так же: «хороший индеец — мёртвый индеец». Теперь ситуация аналогичная, с тем небольшим нюансом, что на этот раз индейцы умеют воевать.

Российские западники, которые раньше ни в грош не ставили Россию и с придыханием занюхивали американские потёртые джинсы, попали в информационный котёл.

1. Вышки ненависти, которые гнали повесточку в режиме 24 на 7, — «Эхо», «Дождь», «Медуза» и так далее, — отключены.

2. Европа сняла маску и открыто демонстрирует звериный нацистский оскал.

3. Самые активные пособники США, которые раньше в любой компании переводили разговор на свежие «преступления путинского режима», преданы Европой и обескуражены.

4. Новости из Европы, которые раньше с ходу отвергались как «путинская пропаганда» — про отопление, про «беженцев», про БЛМ-ЛГБТ, про инфляцию и так далее начинают серьёзно менять картину мира в сторону большей реалистичности.

Как итог, огромный пласт россиян постепенно излечивается от своей токсичной любви к Западу и ко всему западному. И если США не сдадут назад, — а они, кажется, уже не могут этого сделать, — скоро для очень многих процесс станет необратимым.

Собственно, теперь у западников остался только один аргумент: «да, мы ублюдки и мясники, но зато мы сильные, равняйтесь на нас». Но и этот аргумент выглядит уже малоубедительным. На военном, экономическом и политических фронтах Запад противостояние России проиграл, и это особенно позорно, если вспомнить, что объединённый Запад — это миллиард человек, а Россия и ЛДНР — 150 млн. Напомню, Запад пытается уничтожить Россию, навалившись на нас всей толпой, тогда как Россия пока что не обращается за помощью к союзникам, предпочитая из репутационных соображений обходиться собственными силами.

Что же касается фронта научного, который давно является предметом гордости западников, то тут Америку душит Китай. Китай уже обогнал США по объёмам и цитируемости научных работ (ссылка). Для США это означает разгром, так как Китай выигрывает на чужом поле: главные научные журналы принадлежат Западу, а значительная доля американских работ посвящена гендерным штудиям или тому подобному шарлатанству.