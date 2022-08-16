Telegram оштрафовали на 4 миллиона за бот с информацией о российских военных

Как сообщает телеканал “360”, мессенджер признали виновным в административном правонарушении по статье КоАП “Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации”.

Telegram отказался удалять бот, в котором размещались личные данные российских военных, участвовавших в спецоперации на Украине. Об этом пишет URA.RU. Помимо этого, в боте содержалась недостоверная информация о ходе операции.

В итоге, по данным RT, мессенджеру придется выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.