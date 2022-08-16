В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%

Несмотря на снижение прироста числа больных, значительно возросли госпитолизации. В За день в больницы попали 3411 человек, что на 115,7% больше по сравнению с 15 августа, сообщает телеканал “360”.

Также, по данным оперштаба, скончались 59 человек, а еще 20 583 – выздоровели. Об этом пишет RT.

“Радио 1” приводит данные по Подмосковью. За сутки в регионе выявили 866 новых случаев заражения COVID-19, а выздоровели 1 493 человека, помимо этого, зафиксировано 4 летальных исхода.