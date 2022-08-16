Пикап Audi Q6 показали на первых рендерных изображениях

В Сети продемонстрировали рендеры нового пикапа Audi, которому дали название Audi Q6.

Автомобиль с таким именем уже доступен на рынке в качестве кроссовера, однако теперь есть возможность увидеть видоизмененный кузов. В свою очередь, автор рендеров не стал применять для новинки электрическую установку, вместо которой задействовали привычный бензиновый двигатель. Модель стала более габаритной и агрессивной за счет бамперов, крыльев и решетки радиатора.

Что касается интерьера салона пикапа на базе Audi Q6, то здесь никаких серьезных отличий от кроссовера не замечено. Вместе с тем автомобиль оснащен светодиодной головной оптикой и функциональными опциями в салоне.