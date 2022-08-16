 

Мнение: Программирующие диалоги

16.08.2022, 12:13, Разное
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Саморефлексия и планирование – это часть программирования событий, но совсем не так, как обычно рассказывают на тренингах и марафонах.

Не так, что вы озвучили пожелание и Мироздание спешит выполнять.

В реальности, когда ваши установки выходят за границы, они дают отрицательный эффект, тем больше, чем дальше вы от границ.

Чтобы разобраться, как происходит программирование, предлагаю присылать в рубрику отрывки из диалогов с друзьями.

Сегодня начнём с диалогов девушек с подругами, как вы с ними обсуждаете мужчин, конкретных или желаемых, критикуете или хвалите, описываете недовольства или пожелания.

А я опишу, как по этим диалогам понять, какие события программируют себе авторы.

Мужчины тоже могут прислать куски диалогов с друзьями о женщинах.

Диалоги буду в комментариях публиковать. Если вы в группе, можете сами.

Источник: Эволюция


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