Мнение: Программирующие диалоги

Саморефлексия и планирование – это часть программирования событий, но совсем не так, как обычно рассказывают на тренингах и марафонах.

Не так, что вы озвучили пожелание и Мироздание спешит выполнять.

В реальности, когда ваши установки выходят за границы, они дают отрицательный эффект, тем больше, чем дальше вы от границ.

Чтобы разобраться, как происходит программирование, предлагаю присылать в рубрику отрывки из диалогов с друзьями.

Сегодня начнём с диалогов девушек с подругами, как вы с ними обсуждаете мужчин, конкретных или желаемых, критикуете или хвалите, описываете недовольства или пожелания.

А я опишу, как по этим диалогам понять, какие события программируют себе авторы.

Мужчины тоже могут прислать куски диалогов с друзьями о женщинах.

Диалоги буду в комментариях публиковать. Если вы в группе, можете сами.