 

ЕР внесла в Госдуму законопроект о компенсации добровольцам расходов на связь

16.08.2022, 12:05, Новости дня
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В Госдуму внесен проект закона, позволяющий компенсировать волонтерам расходы на услуги связи, сообщил один из авторов документа, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроекты, которые позволят компенсировать волонтерам расходы на услуги связи. Это довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших людей, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия ЧС. Сами волонтеры неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос, особенно остро он встал во время пандемии», – написал Турчак в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что поправки в закон о добровольчестве и в Налоговый кодекс помогут добровольцам оставаться на связи и не думать о расходах на нее. Средства планируется возмещать так же, как это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и оплатой проезда. Компенсацию не планируется облагать НДФЛ.

Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель центрального совета сторонников партии Ольга Занко напомнила, что сейчас питание, волонтерская форма, проезд НДФЛ не облагаются, а телефонная и интернет-связь в этот список пока не входят.

«Понятно, что это не доход волонтера, а инструмент, необходимый для оказания помощи людям. Узнать, как себя чувствует ветеран, пообщаться с ним, проинформировать о мероприятии добровольцев, собрать команду для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, помочь бороться с фейками в интернете. Мы работаем над этой инициативой с осени прошлого года. Важно дополнительно поддержать тех, кто ежедневно заботится о других. Помогать должно быть легко и без дополнительных затрат», – приводит слова Занко сайт ЕР.

Инициативу партии поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности и одобрил экспертный совет «Единой России».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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